Chievo - Juventus 2-3

Juventus lå under 1-2, men med 15 minutter igjen av kampen headet Leonardo Bonucci inn 2-2 i sitt Juventus-comeback.

Torino-klubben jaktet febrilsk et seiersmål, og Mario Mandzukic trodde han hadde fikset det med sin heading etter 85 minutter. Målet ble godkjent av mållinjeteknologien, men etter en titt på video oppdaget dommeren Cristiano Ronaldos hands i forkant av målet. Dermed ble det ingen scoring.

I samme situasjon kolliderte Ronaldo med Chievo-keeper Stefano Sorrentino, og keeperen ble liggende bevisstløs i noen sekunder. 39-åringen kom seg til hektene, men ble byttet ut.

Og to minutter på overtid fikk Juventus det etterlengtede vinnermålet. Federico Bernardeschi prikket inn 3-2, og sikret med det seier i Ronaldos debut.

Slik var kampen

Ronaldo startet lengst fremme i Juventus' 4-2-3-1-system. Og det ble en fin åpning for de regjerende mesterne. Før tre spilte minutter rakk Sami Khedira å sette inn 1-0-målet.

Midtveis i omgangen testet Ronaldo skuddfoten fra 16 meter, men forsøket gikk like utenfor stolperoten.

Men syv minutter før pause stanget Mariusz Stępiński inn Chievo-utligningen med et knallhardt hodestøt.

Chievo i føringen etter straffe

​Etter 54 minutter ble det enda mer krevende for Juventus. En annen portugisisk debutant, João Cancelo, felte Emanuele Giaccherini, og dommeren dømte straffe.

Giaccherini var sikkert fra ellevemeteren og prikket inn 2-1.

Etter 60 minutter fikk Ronaldo muligheten med en heading fra elleve meter, men Stefano Sorrentino hadde ingen problemer med å redde forsøket. Fem minutter senere testet Ronaldo keeper med et hardt skudd fra utenfor sekstenmeteren, men Sorrentino vartet opp med en god redning.

Bonucci-mål i comebacket

​Ti minutter senere fikk innbytter Mario Mandzukic en god mulighet etter et presist Ronaldo-innlegg, men kroaten fikk ikke ordentlig klem på headingen.

Etter 75 minutter fikk Juventus hjørnespark. Federico Bernardeschi slo det presist inn, og i boksen stanget Leonardo Bonucci inn 2-2-målet i sitt Juventus-comeback. Midtstopperen er tilbake i Juventus etter et kort opphold i AC Milan.

I sluttminuttene presset Torino-klubben voldsomt for å få vinnermålet. Fem minutter før slutt ble det høydramatiske scener. Ronaldo kolliderte med Sorrentino, og keeperen ble liggende tilsynelatende bevisstløst. Returen headet Mario Mandzukic mot mål. En Chievo-forsvarer trodde han reddet på streken, men mållinjeteknologien viste at ballen var over streken.

Men målet var ennå ikke godkjent. Dommeren måtte først gå gjennom Ronaldos kollisjon med keeper, og etter VAR-gjennomgang ble det dømt frispark til Chievo.

Sorrentino kom til hektene, men måtte byttes ut. Det ble lagt til fem minutter, og det var akkurat det Juve trengte. Bernardeschi var på rett sted til rett tid da han prikket inn 3-2-målet i det 93. minutt. Dermed vant Juventus 3-2 i ligaåpningen.

Chievo havnet for øvrig på 13. plass i forrige Serie A-sesong.