Dobbeltgull til Warholm

Lørdag fulgte 22-åringen opp fredagens overlegne NM-tittel på 400 meter hekk med en like klar seier på 400 meter «flatt».

Warholm stormet inn til tiden 47,32 og tok sitt femte strake NM-gull på distansen.

Under EM i Berlin ble Ulsteinvik-gutten nummer åtte på 400 meter. Da løp han på 44,91 i forsøket, kun fire hundredeler bak sin norske rekord. I finalen tok kreftene slutt ut i oppløpet.

Med lørdagens gull er årets NM over for Warholm. Allerede etter fredagens gull på langhekken signaliserte 22-åringen at en innholdsrik sesong begynner å kjennes på kroppen.

– Det begynner å koste. Jeg tor jeg skylder kroppen min å ta litt pause når det tikker mot september, sa norgesmesteren på langhekken.

Bergen neste

I tiden som kommer venter imidlertid nye stevner. Kommende onsdag er det elitestevne i Bergen. Deretter venter Diamond League-finalen i Zürich, før kontinentalcupstevnet i tsjekkiske Ostrava står på programmet.

Deretter kan sesongen være over.

Søndag kan for øvrig Warholm komme til å bli tildelt sin fjerde strake kongepokal i NM. 49,01 på 400 meter hekk fredag kan vippe kampen om den gjeve pokalen i 22-åringens favør.

Selv sa Warholm til NTB fredag at han ikke føler seg trygg på noen ny kongepokal.

– Det er vanskelig å si. For to år siden fikk jeg kongepokalen på 51,09, og i fjor var det nesten samme tid som nå. Dette var en grei søknad, men det er fortsatt mange som skal løpe som er flinke, sa Warholm.

Ingebrigtsen med suverent gull under tøffe forhold

Jakob (17) var det eneste Ingebrigtsen-innslaget på lørdagens 1500 meter under NM på Byrkjelo.

Under krevende svært krevende forhold løp 17-åringen i mål til gull på tiden 4.03,54. Supertalentet hadde et såpass godt forsprang at han kunne juble lenge før mål og til og med komme hoppende i mål.

Dermed tok han karrierens andre seniorgull i NM-sammenheng. Under fjorårets hovedmesterskap på hjemmebane i Sandnes gikk stjerneskuddet til topps på 5000 meter.

I Byrkjelo denne helgen valgte han å droppe 5000 meter. Den vant storebror Henrik Ingebrigtsen. På 1500 meter var derimot bordet dekket for den ferske europamesteren.

Tidligere denne sesongen har 17-åringen senket den europeiske juniorrekorden på distansen til 3.31.18, hvilket gjør ham til nest beste nordmann noen gang. I NM gikk det ikke like raskt under tunge forhold i Byrkjelo.