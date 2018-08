Jakob var det eneste Ingebrigtsen-innslaget på lørdagens 1500 meter under NM på Byrkjelo.

Under krevende svært krevende forhold løp 17-åringen i mål til gull på tiden 4.03,54. Supertalentet hadde et såpass godt forsprang at han kunne juble lenge før mål og til og med komme hoppende inn over målstreken.

– Det er veldig stort å ta NM-gull, sier Jakob Ingebrigtsen til TV 2.

Men helt enkelt var det likevel ikke. Under løpet kom det noen svært kraftige vindkast. Telt blåste over ende og flere løse gjenstander blåste rundt og inn på banen.

– Det ser helt krise ut, sier Ingebrigtsen til TV 2 når han ser tv-bildene.

– Har du løpt i mer dramatisk vær?

– Nei, det har jeg vel ikke. Det må være ekstra spennende for de som ser på at det kommer mange faktorer inn som kan avgjøre, sier Ingebrigtsen med et smil.

Andre NM-gull

​Dermed tok han karrierens andre seniorgull i NM-sammenheng. Under fjorårets hovedmesterskap på hjemmebane i Sandnes gikk stjerneskuddet til topps på 5000 meter.

I Byrkjelo denne helgen valgte han å droppe 5000 meter. Den vant storebror Henrik Ingebrigtsen. På 1500 meter var derimot bordet dekket for den ferske europamesteren.

Tidligere denne sesongen har 17-åringen senket den europeiske juniorrekorden på distansen til 3.31.18, hvilket gjør ham til nest beste nordmann noen gang. I NM gikk det ikke like raskt under tunge forhold i Byrkjelo.

Jakob Ingebrigtsen fulgte samtidig opp de siste årenes familiedominans på 1500 meter. Storebror Henrik har selv fem NM-medaljer i øvelsen med gull i 2010, 2012 og 2014.

Lørdagens NM-tittel kom i kjølvannet av en tøff treningsuke for Ingebrigtsen-brødrene. Nå venter nye konkurranser.

Kan få løpe finalen

Kommende onsdag er det elitestevne i Bergen. Der løper Jakob Ingebrigtsen trolig 3000 meter. Deretter kan det bli deltakelse på 1500 meter under Diamond League-finalen i Zürich og Brussel.

Europamesteren er i utgangspunktet ikke inne blant de 12 som får løpe den nevnte finalen på 1500 meter. Skulle to av de kvalifiserte trekke seg, får imidlertid 17-åringen grønt lys.

Selv forholder EM-vinneren seg som om han skal løpe.

– Jeg er per nå ikke inne på lista på grunn av poeng, men mest sannsynlig løper jeg der fordi noen trekker seg. Det kan skje at jeg ikke løper, men jeg er innstilt på å løpe til det kommer bekreftelse på at jeg ikke skal, sier han.

Diamond League-finalen går torsdag 30. august.

(©NTB/ TV 2)

