Det har vært spekulasjoner om det i flere uker – og lørdag bekreftet endelig superstjerneparet Prianka Chopra og Nick Jonas at de er forlovet.

Chopra, som vi kjenner fra blant annet Baywatch og Quantico, la ut et bilde på Instagram, med teksten:

– Tatt ... Med hele mitt hjerte og min sjel, skriver hun.

På bildet har hun en stor diamantring på fingeren, og hun ser sin forlovede inn i øynene.

– Heldigste i verden

– Wow, gratulerer ... Han er den heldigste mannen i verden, kommenterer Nick Jonas selv på bildet.

Også artisten har lagt ut bildet, og til det skriver han teksten «Fremtidige Mrs. Jonas. Mitt hjerte. Min kjærlighet».

Svimlende dyr ring

E! Online skriver at ringen er fra Tiffany & Co, og at den har en svimlende verdi på over 1,5 millioner kroner:

– Priyankas ring er av høy kvalitet, den veier rundt 4 karat. Den ser ut til å være noe rundt farge G, VS1 klarhet. Fra Tiffany og Co vil den være verdt rundt 200.000 dollar, sier Andrew Brown i WP Diamonds til magasinet.

TAKKER FOR LYKKEØNSKNINGENE: Chopra takker for alle lykkeønskningene med dette bildet, der ringen synes godt, på Instagram. Foto: Priyankachopra/instagram

Ble sammen i mai

Ryktene begynte å svirre om stjerneparet i mai, da de begynte å tilbringe mye tid sammen. Stjernene var på ferietur sammen, og Jonas tok med seg Chopra i bryllupet til kusinen Rachel Tamburelli.

I juni var de også en tur i India, der Jonas fikk møte Chopras familie.

Nå er de tilbake i India, der de er forventet å holde en forlovelsesfest lørdag kveld.