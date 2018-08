​To år har gått siden en familie i Dallas, USA var involvert i en trafikkulykke.

Familien på fire ble påkjørt bakfra, ungene som satt i baksetet i Lexusen fikk alvorlige skader.

I etterkant ble det stilt spørsmål rundt konstruksjonen av forsetene: Konkret om disse var laget på en måte som medvirket til at baksetepassasjerene fikk større skader enn nødvendig.

Hatt stor suksess

Det hele endte i retten og denne uken falt dommen:

Toyota Motor Corporation har blitt dømt til å betale familien en erstatning på svimlende 242 millioner dollar, det tilsvarer i overkant av 2 milliarder kroner.

Ulykkesbilen var en 2002-modell Lexus ES300. Lexus er premium-merket til japanske Toyota og de har hatt stor suksess i det amerikanske markedet i mange år.

Verkstedet slurvet – må betalte 96 millioner i erstatning

Lexus ES har solgt svært godt i det amerikanske markedet i mange år.

Advarte ikke

Bransje-nettstedet Automotive News skriver at retten konkluderte med at forsetene er unødvendig farlige, og at Lexus ikke advarte kundene sine om denne risikoen.

Konkret skal det handle om at setene er konstruert på en måte som skal minimere risikoen for whiplash hos forsete-passasjerene.

Men at dette går ut over baksete-passasjerene, hvis de blir slynget forover som følge av en påkjørsel bakfra.

UP: – Vi anbefaler å ha begge beina inne i bilen...

Mener dommen er feil

Familiens advokat, Frank Branson, sier dette i en uttalelse:

– Dette er noe Toyota har visst om. Selskapet har hatt svært god tid på å utbedre problemet, eller i det minste advare om det. Våre barn fortjener bedre.

Toyota sier på sin side at de respekterer juryens avgjørelse, men at de mener dommen er feil. De vurderer nå hvordan de skal forholde seg til erstatningssummen.

Krasjet med "halvt" sikkerhetsbelte – det ga super-erstatning

Se video: Dette er toppmodellen fra Lexus