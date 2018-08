Molde-spissen Erling Braut Haaland går til østerrikske Salzburg etter sesongen. Det bekreftet MFK lørdag. Unggutten har signert en femårskontrakt.

Som TV 2 tidligere har erfart blir dermed spissen fortsatt en del av Molde-laget ut sesongen.

– Jeg skylder Molde mye, og jeg vil gi alt for klubben til siste salutt. Men jeg ser selvsagt frem til å spille for mitt nye lag. Målene mine med Red Bull Salzburg er å vinne mange titler og ha suksess internasjonalt, sier Haaland til Salzburgs hjemmeside.

Salzburgs sportsdirektør, Christoph Freund, er storfornøyd med sin ferske signering.

– Han er et av de største talentene i europeisk fotball, og har bestemt seg for å fortsette sin lovende karriere med Red Bull Salzburg. Det faktum at han kommer hit på tross av tilbud fra flere europeiske storklubber gjør oss stolt, og det viser at vi har et veldig godt rykte i Europa, sier Freund.

Molde-manager Ole Gunnar Solskjær er glad for at han får beholde spydspissen ut sesongen.

– Det betyr mye for klubben, gutten sjøl og laget at han får spille her ut sesongen. Han har valgt en god klubb som tenker langsiktig, og spiller i Europa League og Champions League hvert år, sier Ole Gunnar Solskjær til klubbens hjemmeside.

– Erling gjør en jobb for laget, og vi får se ham mye utover høsten, sier Solskjær.

Angriperen står med 36 kamper og har scoret 13 mål for Molde. Spissen er i brennhet form, for ni av disse målene har kommet i hans 15 siste kamper denne sesongen.

– Vi har hatt en dialog med Red Bull Salzburg over tid, de har vist stor interesse for Erling og vi har kommet fram til en avtale som vi er tilfreds med, sier Molde-direktør Øystein Neerland.

Etter det TV 2 erfarer får Molde et sted mellom 50 og 60 millioner kroner for 18-åringen. Summen kan også bli høyere takket være flere klausuler.

Salzburg tapte forrige sesongs semifinale i Europa League mot Marseille. Klubben har startet årets sesong med tre strake seirer og topper ligaen i Østerrike. Nordmannen Fredrik Gulbrandsen er også i klubben.

Det kan også bli Champions League-fotball på Salzburg denne sesongen, men da må Røde Stjerne beseires i playoff.

