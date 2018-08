De er blant de to heteste navnene i internasjonal friidrett. Samtidig hevder Karsten Warholm at Jakob Ingebrigtsen har overtatt tronen som kongen av norsk friidrett.

– Det er nok Jakob som leder an nå foreløpig. Jeg ser ikke akkurat på det som en konkurranse, men vi får se om han byr opp til dans, svarer Karsten Warholm på TV 2s spørsmål om hvem som er kongen i norsk friidrett for øyeblikket.

Ved siden av står en lettere brydd 17-åring som ikke helt enig med den regjerende verdensmesteren på 400 meter hekk.

– Når man har vunnet VM så det trumfer det det meste. Men det er helt klart et mål og jeg regner med at Karsten og skal jobbe knallhardt mot å gjøre det enda bedre, sier Ingebrigtsen.

Jublet over Ingebrigtsens seier

De to profilene er imidlertid langt mer samstemte om det gode samholdet i norsk friidrett. Under Ingebrigtsens seier på 1500-meter i EM filmet friidrettsforbundet en svært engasjert Warholm som heiet på Ingebrigtsen-gutta fra sidelinja. Når TV 2 viser de to videoen kommer smilet fort frem hos dem begge:

– Det var stas å bli heiet frem slik av en VM-vinner. Det var kult å komme tilbake til hotellet etter løpet og se det.

– Du var gira der...?

– Jeg var ganske gira ja. Da jeg så han løpe fra i front kjente jeg adrenalinet komme. Det var fantastisk å se. Det her er hva man kaller genuin glede på andre sine vegne, sier Warholm.

– Hørte du Warholms maning fra sidelinja?

– Det var kanskje litt vanskelig å høre Karsten blant alle tilskuerne. Men jeg kjenner meg igjen i meg selv når han løper, så du har en baktanke med å tenke på de som står bak, sier Jakob Ingebrigtsen og fortsetter:

– Det betyr mye å ha et lag bak oss, som heier på oss, og alltid ønsker oss det beste. Og det er ekstra spesielt når det er enkeltutøvere som legger ned minst like mye arbeid.

Karsten Warholm nikker anerkjennende ved siden av.

– Ja, du er innpå noe nå at det begynner å bli et høyt nivå. Det er det det handler om og der har Ingebrigtsen-familien ledet an lenge. For det aller viktigste er at det blir levert resultat. Jeg tror at det mellom oss ligger gjensidig respekt for resultatene som er levert, man vet alle jobben som ligger bak.

Går etter gull

Deretter begynner de to å snakke om den sterke kulturen som har etablert seg.

– Den mentaliteten som er i laget funker. Det skal være en vinnerkultur og vi skal gå etter gull. Da er det samtidig naturlig å backe hverandre opp innad i laget å heie på hverandre, sier Jakob Ingebrigtsen.

– Er det ikke litt kult å si at nå går vi etter gull?

– Jeg synes det er helt fantastisk. Og det er sånn det bør være. Det er ikke sånn at en kan gå etter gull i alle settinger, men jeg synes at holdningen skal være at man alltid skal sikte etter det. Man skal trene for det, man skal være offensiv og gå for det. Det synes jeg vi begynner å bli noen av de beste på, og det ser vi også, konstaterer Karsten Warholm.