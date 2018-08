Datteren til Ida Tajet hadde med seg pensumbøker hjem etter første skoledag i fjerde klasse. Over kveldsmaten så Ida gjennom bøkene til datteren sin, og la merke til side 12 i engelskboken «Stairs 4: My Workbook».

– Jeg stussa på det, og leste gjennom flere ganger. Det er jo faktisk basert på kroppsfasong, sier Tajet til TV 2.

I oppgaven skal man fylle inn hvilke av de tegnede personene under oppgaven som er lav, høy, tynn eller tykk. Boken er gitt ut av forlaget Cappelen Damm.

Også hennes åtte år gamle datter reagerte på siden i engelskboken, og undret seg over at man kunne si at noen var feit på engelsk, men ikke på norsk.

REAGERER: Ida Tajet syns ikke det er greit at fjerdeklassingen skal beskrive andre. Foto: Privat

Saken er først omtalt i Romerikes Blad.

Andre adjektiver

Tajet forteller at boken lenge har vært i bruk på Bønsmoen barneskole hvor datteren går. Etter hun delte innlegget på Facebook har flere foreldre reagert på bruken av adjektiv i boken.

– Jeg tenker at når man skal lære adjektiv, så kan man vel bruke noe annet enn «feit»? Og beskrive noe annet enn mennesker?, undrer moren.

Ida Tajet jobber selv med ungdom, og har flere ganger sett hvilket press unge kan være under. Barn på datterens trinn har allerede begynt å sette spørsmålstegn ved egen kropp.

– Man bruker ikke «very fat» som noe positivt, og det er ikke greit at man skal beskrive kroppen til noen i en lærebok for barn. Det er så mange andre ting man kan beskrive, sier hun.

Brukt i mange år

I fjor var oppgaven hjemmelekse, men etter Tajets initiativ har skolen tatt tak i språkbruken i boken.

Andre skoledag var det flere av elevene som tok opp problematikken med læreren, og det ble bestemt at alle skulle klusse over siden i boken.

– Vi har absolutt opplevd å bli hørt av skolen, men det er merkelig at det ikke har blitt tatt tak i før. Det er spesielt merkelig at den har gått gjennom hos forlaget, sier moren.

Til Romerikes Blad gir avdelingsleder ved Bønsmoen barneskole, Jorunn Stokke, tommel opp for våkne foreldre.

KROPP: I læreboken er det tegninger av personene barna skal beskrive. Foto: Privat.

– Jeg er helt enig med moren. Dette er ikke greit. Jeg tenker at den eneste måten å bruke denne teksten på, er å bevisstgjøre elevene på at man ikke kommenterer hvordan mennesker ser ut. Dette blir helt feil, sier avdelingsleder Stokke til avisen.

Hun forteller at boken har blitt brukt i hele Eidsvoll kommune i flere år.

– Vi beklager

Frida Bergem er forlagssjef ved Cappelen Damm grunnskole. Hun beklager innholdet i oppgaven på vegne av forlaget og forfatterne.

– Oppgaven vil helt sikkert bli luket ut nå som vi reviderer bøker til fagfornyelsen i 2019, sier Bergem til TV 2.

Oppgaven er knyttet til en engelsk barneregle på rim. Oppgaveboken følger en lesebok, og er derfor utformet på bakgrunn av rimet i leseboken.

– Noe av det som er utfordrende for forfatterne våre er at rimet er en autentisk engelsk barnetradisjon, men vi vet jo at tidene forandrer seg. Det er ikke alt som passer med et moderne blikk, sier forlagssjefen.

Hun forteller at oppgaven har fått bli i pensumlitteraturen i flere år fordi de ikke har fått noen tilbakemeldinger på den tidligere. Boken distribueres til skoler i hele landet, og gis ut ved skolene som har besluttet å kjøpe den.

– De nye læreplanmålene fokuserer blant annet på psykisk og fysisk helse, og vi vil derfor se på de gamle tekstene med et strengere blikk. Det er mye litteratur som er skrevet gjennom tidene for barn som ikke lenger er med i læreplanen, sier Bergem.