Tottenham - Fulham 3-1

Det så lenge ut som Tottenham skulle gå på en pinlig poengdeling mot nyopprykkede Fulham.

Men på stillingen 1-1, med femten minutter igjen av kampen, ble «Spurs» reddet av sin ferske frisparkspesialist.

Tottenham fikk tildelt frispark på 20 meter. Kieran Trippier, som banket ballen i krysset fra samme hold i semifinalen i VM, gjorde ingen feil denne gangen heller. Venstrebacken bøyde ballen på elegant vis over muren og smalt frisparket utagbart nettet bak Fulhams målvakt.

Scoringen ga Tottenham blod på tann, og bare minutter senere var Harry Kane frampå og satte en stopper for forbannelsen som tidligere har stoppet ham fra å sette ballen i nettet i den første måneden av Premier League-sesongen.

– En etterlengtet august-scoring for Kane. Det må være befriende, for nå slipper han spørsmål om det resten av karrièren, sa Petter Myhre i TV 2s Premier League-studio etter kampen.

Kane har de siste årene måtte tåle mye kritikk for ikke å lever som vanlig i august, men nå viser den engelske landslagspissen at han kan score mål, også i den første måneden av sesongen.

Superspissen ble spilt fri av Lamela, før han på lekkert vis driblet av en Fulham-forvarer, og satte ballen i hjørnet.

Se Kane-scoringen øverst

Ketchupeffekt mot slutten av kampen sørger for at Tottenham tar sin andre seier i årets sesong, og viser at de er en reel utfordrer til de andre topplagene i ligaen.

Stefan Johansen startet på benken for Fulham, men kom innpå da det gjenstod femten minutter. Nordmannen klarte ikke å sette sitt preg på kampen.

Snytt for straffe

Tottenham tok raskt kontroll over kampen og hamret løs mot forsvaret til Fulham.

Allerede etter syv minutter burde Spurs tatt føringen da Lucas Moura fikk stå helt alene på fem meter, men brasilianeren greide ikke å styre ballen i nettmaskene med hodet.



Ti minutter senere ropte Tottenham-spillerne på straffespark da Harry Kane gikk i bakken innenfor sekstenmeteren, men dommer Anthony Taylor vinket spillet videre, til stor frustrasjon fra superspissen.

– Jeg mener det burde vært straffespark. Jeg tror ikke dommeren får med seg at Fosu-Mensah setter låret i siden til Kane, sier Myhre.

Men selv om Tottenham styrte det meste på Wembley Stadium, var ikke Fulham ufarlige. På en sjelden visitt midtveis i førsteomgangen måtte Hugu Lloris ut i full strekk på et skudd fra Tom Cairney. Franskmannen får med nød og neppe slått ballen ut av farlig sone.

Forsøket fra Cairney viste seg å være et skremmeskudd, for fem minutter før pause måtte Lloris i aksjon igjen. Ryan Sessegnon ble spilt fri på hjørnet av sekstenmeteren og satte fart mot franskmannen, men den ferske verdensmesteren var nok en gang stødig og reddet forsøket fra Fulhams supertalent.

Drømmetreff

Etter et gedigent sjansesløseri skulle det omsider lykkes for Tottenham. Lucas Moura, som brente en stor sjanse tidlig i omgangen, fikk sin revansje tre minutter før hvilen. Den tidligere PSG-spilleren var våken og plukket opp en svak klarering fra Fulham rett utenfor boksen. Denne gangen lot han ikke sjansen gå fra seg, og banket ballen via stolpen og i nettet bak en sjanseløs Fabri i målet til London-rivalen.

– For en lettelse for mannen som ikke har slått helt til i Tottenham-trøyen. Det er en nydelig scoring, sa Myhre.

Det var Lucas' første nettkjenning for Tottenham etter overgangen fra PSG i januar.

Slo tilbake

Lucas-scoringen rett før pause gjorde ikke at luften gikk ut av Stefan Johansens lagkamerater. Allerede ett minutt ut i andreomgangen smalt Aleksandar Mitrovic ballen i stolpen. Den serbiske angriperen var ikke fornøyd med bare å treffe stolpen, og fem minutter etter stolpetreffet satt ballen i nettet. Sessegnon la inn til Mitrovic som liggende headet ballen i nettet bak en utspilt Lloris. Fulham viste at de gode tendensene fra slutten av førsteomgangen ikke var et blaff.

Tottenham kjørte på for å sikre seg ledermålet etter kalddusjen, men verken Dele Ali eller Christian Eriksen klarte å utnytte sjansene de fikk framfor motstanderens mål. Fulham begynte å merket kjøret utover i andreomgangen, og Mauricio Pochettino' menn kom stadig enklere til sjanser. Men effektiviteten fra nøkkelspillerne var ikke som det pleier.

Ketchupeffekt

​Sjansemisbruket toppet seg da eller så treffsikre Harry Kane satte ballen i tverrliggeren fra fem meter. Det ville seg rett og slett ikke for Tottenham.

Men da det gjenstod femten minutter av kampen løsnet det for. Først banket Kieran Trippier et frispark i mål fra 20 meter, før Harry Kane fastsatte sluttresultatet til 3-1 for hvittrøyene.

Dermed har Tottenham sikret seg et godt utgangspunkt med seks poeng etter sesongens to første kamper.

Fulham på sin side har fått en tung start etter comebacket til Premier League, og står med to strake tap og null på en så langt.

Slik startet lagene:

Tottenham (3-5-2): Lloris - Alderweireld - Vertonghen - Sánchez - Trippier - Eriksen - Dier - Alli - Davies - Lucas Moura - Kane

Fulham (4-3-3): Fabri - Fosu-Mensah - Chambers - Le Marchand - Bryan - Seri - Zambo Anguissa - Cairney - Kamara - Mitrovic - Sessegnon