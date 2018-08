Den britiske modellen George Koh (24) ble denne uken funnet skyldig i å ha drept sin modellrival Harry Uzoka (25), ifølge nyhetsbyrået AP.

Striden mellom de to som endte fatalt, startet på bildedelingstjenesten Instagram. Ifølge aktor hadde George Koh virket besatt i forsøkene på å kopiere sin suksessfulle rival.

Harry Uzoka var tilknyttet modellbyrået Premier Model Management i London, og hadde jobbet for GQ, Mercedes og Zara, mens George Koh hadde hatt oppdrag for Louis Vutton og Paul Smith.

Erkjente ikke straffskyld

En fransk modell vitnet i Old Bailey og fortalte retten at Koh hevdet at han og Uzoka hadde vært venner inntil 24-åringen hadde hatt sex med Uzokas kjæreste.

Selv om Uzoka bare lo av dette, ga 24-åringen seg ikke. Dagen før drapet ringte han Uzoka for å fortelle at historien om at han hadde stjålet kjæresten hadde spredt seg på sosiale medier, skriver The Guardian.

Koh sendte en melding til Uzoka, der han utfordret ham til en slåsskamp. De møttes utenfor Uzokas hjem i Vest-London, og George Koh knivstakk ham tre ganger. Ett av dem traff hjertet, og Harry Uzoka segnet om og døde på fortauet utenfor hjemmet sitt i Sheperd's Bush.

Koh, som ikke erkjente straffskyld for drap, hevdet at han hadde båret to kniver i selvforsvar. To andre menn ble funnet skyldig, og straffeutmålingen for de tre finner sted 21. september.