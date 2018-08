Saken oppdateres!

Etter en lang dag i brudd, kronet Adam Toupalik dagen med å vinne den tredje etappen av årets Arctic Race.

Den tredje etappen av årets Arctic Race of Norway, startet i Honningsvåg og ble avsluttet med to knallharde runder i Hammerfest.

Og selv om feltet virkelig satt opp farten på de to siste rundene, hadde tsjekkeren brukt sine krefter med omhu, og hadde det siste lille som trengtes opp den siste stigningen.

Beste nordmann ble Odd Chritian Eiking på en femteplass.

– Det var ikke helt topp for meg i dag, jeg hadde ikke helt beina. I tillegg hadde vi motvind hele den siste bakken, som gjør at det er en helt annen spurt enn hvis det hadde vært for eksempel medvind, sa en tungpustet Eiking til TV 2 etter målgang.