Fredag denne uken kom Amazon-serien «Alt eller ingenting» som omhandler Manchester Citys suksessrike 2017/18-sesong. Det har også den portugisiske Manchester United-sjefen fått med seg.

Seriens andre episode inkluderer Citys seier på Old Trafford i desember. Og i forkant av kampen sier fortellerstemmen følgende:

– Det er Guardiola mot Mourinho nok en gang. Ballbesittelse mot forsvar, angrepsfotball mot å parkere bussen.

Det fikk Mourinho til å reagere.

– Du kan lage en fantastisk film samtidig som man respekterer andre, sier Mourinho i et intervju med Sky Sports.

– Man trenger ikke å være respektløs for å lage en fantastisk film. Man kan være en rik klubb og kjøpe de beste spillerne i verden, men man kan ikke kjøpe klasse, og det viste de virkelig, det var åpenbart, sier portugiseren om byrivalen.

I samme intervju forteller Mourinho om hvor vanskelig det vil bli å forbedre forrige sesongs plassering i Premier League.

– Vi har satt oss selv i en vanskelig posisjon etter fjoråret, for å bli bedre kan vi kun bli nummer én. Når jeg leser og hører ting som blir sagt, virker det som vi ble nummer seks eller syv forrige sesong og at alle gjorde det bedre enn oss. Vi ble nummer to, påpeker Mourinho.

Han mener det er flere klubber som kommer til å kjempe om gullet denne sesongen.

– Liverpool prøver å vinne ligaen med deres storslåtte investeringer. Chelsea har en fantastisk stall, det har Manchester City også. Tottenham har gjort en utrolig investering ved å beholde sine spillere, det er den beste investeringen de kunne gjort. De kunne ha brukt 200 millioner pund, men hvis de hadde mistet Harry Kane og Christian Eriksen... Den største investeringen var å beholde alle deres beste spillere. Arsenal vil bli bedre selv om de tapte første kamp. Jeg tror det kommer til å bli en veldig tøff sesong, sier Mourinho.

