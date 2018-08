Nå er ikke James Milner nødvendigvis så veldig kjedelig. Det skal vi komme tilbake til.

På fotballbanen blir 32-åringen uansett bedre og bedre år for år. Forrige sesong satte han assistrekord med hele ni målgivende pasninger i Champions League. Selvsagt åpnet han også inneværende sesong med assist til Sadio Manés 2-0-scoring mot West Ham sist helg.

Da TV 2 møtte Milner denne uken, trakk han fram atmosfæren og lagfølelsen som viktige ingredienser for Liverpool sin suksess:

– Garderoben vår er full av gode spillere som vil slåss for hverandre. Du kan se på måten vi spiller på at vi ofrer oss for hverandre. Spillerne har sammen med manager Jürgen Klopp skapt denne gode atmosfæren.

Milner debuterte i Premier League som 16-åring, og 16 år senere imponerer han med sin fysikk:

– Jeg gikk kun glipp av én kamp på grunn av skade forrige sesong. Kroppen min holder seg godt. Jeg er veldig bra trent. Så jeg ønsker å spille så mange kamper som mulig.

Men det er én arena der Milner ikke er like godt trent, nemlig sosiale medier. Tullekontoen Boring James Milner, som har over 621 000 følgere på Twitter, har lenge spilt på at James Milner kanskje ikke er den mest utagerende og skandaleombruste spilleren i Premier League.

Når den ekte Milner nå også er på Twitter og Instagram, spiller han delvis på sitt SoMe-rykte som en kjedelig mann. For eksempel ved å legge ut bilde av seg selv mens han stryker fotballdrakten, og en video av at han sorterer påskeegg etter farge.

Milner syns faktisk det kan være greit at han har fått rykte på seg for å være en litt kjedelig person.

– Det kan være en fordel. Når jeg møter personer jeg ikke kjenner, forventer de at jeg er kjedelig. Så jeg kan ikke tape om det viser seg at jeg er kjedelig - for det var dét de forventet. Om de ikke syns jeg er kjedelig, har jeg overrasket positivt, smiler Milner.

For de som elsker de røde blir det i alle fall alt annet enn kjedelig å følge James Milner og Liverpool på jakt etter nye troféer denne sesongen.