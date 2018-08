Den nybakte mammaen og politibetjenten, Celeste Ayla, nølte ikke med å dra fram brystet da hun hørte et spedbarn gråte på barnesykehuset Sor Maria Ludovica de La Plata i Argentina forrige uke.

Det skriver den argentinske avisen La Nacion.

Ifølge avisen skal kvinnen ha bedt om tillatelse fra sine overordnede om å hjelpe den lille skrikende gutten. Hun satte seg på en stol og plasserte gutten foran brystet.

Ifølge politiets rapporter skal barnet ha blitt skilt fra moren sin etter å ha vært oppe i en familiedomstol i La Plata.

Han er den yngste av seks barn og var på sykehuset for behandling av underernæring. Ifølge svenske Aftonbladet var det den lokale sosialtjenesten som la inn barnet på sykehuset.

Nå hylles hun for innsatsen verden over etter at kollegaen hennes, Marcos Heredia, delte hendelsen på Facebook.

«Jeg vil vise allmennheten kjærligheten du gav til dette barnet i dag. Uten å nøle tok du rollen som moren hans.», heter det i innlegget.

Innlegget har nå blitt delt over 104.000 ganger.

Den unge kvinnen jobber også frivillig som brannsoldat. Også hennes sjefer fra sentralen hyller kvinnen for sin innsats på sine sider.