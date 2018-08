Se Ladies Tour of Norway på TV 2 og Sumo fra 13:30 lørdag og søndag

Det norske damelaget Team Hitec Products-Birk Sport har hatt en trøblete sesong med svak økonomi og tidvis svake resultater.

Lørdag kunne lagsjef Karl Lima opplyse til TV 2 at laget nå har fått inn nok penger til å kunne fortsette satsingen også i 2019, men stemningen i det norske laget har likevel ikke vært på topp.

Like før starten på Ladies Tour, det største rittet på norsk jord, valgte nemlig en av de bedre rytterne på laget å bryte kontrakten med laget.

Grunnen skal være dårlig behandling fra ledelsen på laget.

Det kjenner ikke lagsjef Karl Lima seg igjen i.

– Det skaper misnøye og dårlig stemning på laget

Rytteren, Ingrid Moe, sykler i stedet i Ladies Tour som en del av et sammensatt norsk landslag.

– Jeg sa opp kontrakten med Hitec forrige uke. Det har vært mange hendelser siden jeg startet der. Mye går på at forventningene jeg hadde i forkant ikke ble innfridd, at avtaler ikke ble holdt, mangelfull kommunikasjon... Informasjonen som blir gitt til rytterne er fraværende eller dårlig... Og når sånt skjer over tid, så blir man litt demotivert, sier hun til TV 2 før starten på den andre etappen, og fortsetter:

– Det skaper misnøye og dårlig stemning i laget. Og måten laget blir styrt og organisert på er ikke forenlig med mine holdninger eller verdier. Derfor ville jeg trekke meg, sier Moe, som kom til laget før årets sesong.

– Du nevner avtalebrudd. Hva legger du i det?

– Jeg vil ikke gå veldig inn på konkrete saker. Men det går på alt fra forventninger og avtaler som gjøres, og som så endres underveis. Det skaper uforutsigbarhet og er vanskelig å forholde seg til.

– Hitec sitter med mye makt og ansvar

– Ble du dårlig behandlet?

– Det vil jeg si, uten å gå nærmere inn på det. Jeg sykler for å ha det gøy. Det skal være motivasjon og glede rundt å sykle, og det fikk jeg ikke da jeg var hos det laget. Derfor valgte jeg å trekke meg. Jeg vil også påpeke at det ikke har noe med den økonomiske situasjonen i laget å gjøre. Det har jeg forståelse for. Det blir gjort endringer i det sportslige programmet, og det har vi forståelse for, så det er ikke derfor jeg slutter, presiserer Moe.

– Blir norske kvinnesyklister generelt behandlet godt nok?

– Hitec er det eneste profflaget i Norge, og på den måten sitter de med mye makt og ansvar. Og måten de forvalter det ansvaret på er ikke god nok. Med tanke på utviklingen av nye og unge ryttere, så hadde jeg håpet at det ble gjort på en annen måte.

– Det har ikke vært noen løftebrudd

Lima, som i et forsøk på å få en skranten økonomi på rett kjøl også har latt andre ryttere bryte kontrakten med laget denne sommeren, føler ikke at kritikken er på sin plass.

– Hun ba om å få bli løst fra kontrakten i begynnelsen av august. Det sa jeg «ja» til. Bakgrunnen er at Ladies Tour egentlig var et firedagersritt. Ingrid var tatt ut til det sammen med fem andre. Men så ble det en endring i rittet. Det ble to ritt i stedet for ett. En lagtempo (torsdag) og et etapperitt (fredag-søndag). Da gjorde jeg sånn at alle de åtte på laget fikk sykle - alle norske vil jo sykle her. Ingrid og Julie Solvang fikk sykle lagtempoen, og så fikk Ingvild Gåskjenn og Ingrid Lorvik sykle etapperittet. Det var ikke Ingrid fornøyd med, og hun ba da om å bli løst fra kontrakten. Det sa jeg «ja» til, forteller han.

– Hun sier at kommunikasjonen har vært dårlig, at hun føler seg dårlig behandlet, og at det har vært avtalebrudd. Hva er ditt svar til det?

– Jeg er ikke med på at det har vært løftebrudd. Her er det snakk om laguttak, og jeg mente at jeg tok ut det sterkeste lagtempolaget - med Ingrid. Det blir som i fotball. Du kan ikke bli løst fra kontrakten fordi du ikke ble tatt ut til en kamp. Jeg er med på at hun er skuffet, men ikke at det har vært noen løftebrudd, sier Lima.

– Er det kun snakk om Ladies Tour, eller handler dette om flere ting?

– Så vidt jeg vet er det bare snakk om dette rittet. Jeg kjenner ikke til noe annet. Jeg tror vi er ganske enige her. Det har ikke vært noen harde ord eller noe sånt. Ingen dramatikk.