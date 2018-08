Når Juventus møter Chievo i første serierunde i Serie A lørdag kveld gjør Cristiano Ronaldo sin entre i den italienske ligaen for første gang.

33-åringen skapte sjokkbølger gjennom en hel fotballverden da han forlot Real Madrid til fordel for den «gamle dame» for nærmere én milliard kroner tidligere i sommer.

– Endelig snakker verden om den italienske serien igjen, sier tidligere Milan, Juventus og England-sjef Fabio Capello til La Gazzetta dello Sport.

– Med Ronaldo kan vi prøve å løfte ligaen, men det er ikke nok alene. Vi må ha styrke og intelligens for å utnytte Ronaldo-effekten og gjøre ligaen vår enda bedre, fortsatte Capello.​

Tilbake til glansdagene

Det er ikke bare Juventus som har markert seg på overgangsmarkedet i sommer. Også de andre topplagene har investert store midler i nye spillere for å ta opp kampen med Torino-klubben som har vunnet Serie A de siste fem sesongene.

Skytteltrafikken inn til støvel-landet gjør at forventningene før sesongstart er skyhøye.

– Toppen var i 2003 da vi hadde to lag i Champions League-finalen, vi er ikke tilbake til de dagene ennå, men jeg har lyst til å si at dagene under vanskelige kår er over, sier den italienske trenerlegenden Claudio Ranieri til La Gazzetta dello Sport.

Skal oppnå drømmen

​Med signeringen av den portugisiske superstjernen ønsker ikke Juventus bare å stryke sin posisjon i Serie A, men også i den gjeveste klubbturneringen i Europa. Ronaldo skal hjelpe italienerne i å bryte finale-forbannelsen, etter at Torino-klubbe har tapt samtlige fem Champions League-finalener de har deltatt i de siste 22 årene.

– Jeg er her for å hjelpe Juventus med å oppnå drømmen sin. Jeg er her for å vinne Champions League, sa Ronaldo ifølge ESPN tidligere i sommer.

Juventus er regnet som favoritter til å ta sin sjette strake tittel i Serie A, men må ifølge eksperter forvente tøffere kamp om pokalen enn på mange år. Spesielt Inter har forsterket stallen betraktelig de siste månedene, og er sammen med Roma og Napoli ventet å utfordre Ronaldo & co helt til siste serierunde.