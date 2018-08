Brannfolk på ulykkesstedet skal ha funnet ytterligere tre omkomne i en knust bil. Det dreier seg om en ni år gammel jente og hennes foreldre.

Familien er ikke formelt identifisert, og det nye dødstallet er derfor ikke offisielt bekreftet, skriver ANSA. Myndighetenes offisielle tall på omkomne er fortsatt 38.

Samtidig melder en statlig italiensk radiostasjon at en 30 år gammel mann er funnet omkommet på ulykkesstedet. Dermed ser det ut til at det reelle antallet døde har steget til 42.​

Kollapset etter uvær

En stor del av Morandi-broen i Genova kollapset i et kraftig uvær tirsdag. Et stort antall biler og lastebiler styrtet 45 meter ned fra den ødelagte motorveibroen.

I Genova vil det bli holdt offentlige begravelser for flere av ofrene for ulykken lørdag – som også er blitt erklært som nasjonal sørgedag.

Italias president Sergio Mattarella skal etter planen være til stede under begravelsene.

– En enorm katastrofe

Da deler av motorveibroen dundret i bakken tirsdag, fulgte nær 40 kjøretøy med. Omfanget av ulykken ble tidlig etablert som stort, og transportminister Danilo Toninelli beskrev den raskt som en enorm katastrofe.

Mens det fortsatt letes etter overlevende i ruinene, letes det også etter noen å plassere ansvaret hos etter brokollapsen.

Innenriksminister Matteo Salvini knytter tragedien til EUs strenge budsjettregler som han mener har skylden for at Italia mangler penger til vedlikehold av både infrastruktur og bygninger.

– Du må alltid be om lov for å bruke penger, sa Salvini til Radio24 onsdag.

Var lyst ut vedlikeholdsarbeid

Transportminister Toninelli varsler at regjeringen vil forsøke å si opp kontrakten med det private selskapet som har ansvaret for å vedlikeholde Italias motorveier.

– Det første som bør skje, er at lederne i Autostrada per l'Italia bør gå av. Og gitt at det har vært kontraktbrudd, varsler jeg at vi har begynt prosessen for eventuelt å si opp kontrakten deres og gi en bot på 150 millioner euro, skriver Toninelli på Facebook.

150 millioner euro tilsvarer over 1,4 milliarder kroner.

Ifølge nyhetsbyrået Radiocor ble det nylig lyst ut vedlikeholdsarbeid for 20 millioner euro på viadukten som broen er en del av. Blant annet skulle brokablene forsterkes, deriblant den som kollapset tirsdag.