9. oktober 1983 ble 23 år gamle Timothy Coggins funnet drept i nærheten av en kraftlinje i Sunny Side, en småby utenfor Atlanta i USA.

Coggins hadde ligget der i to dager da han ble funnet av noen jegere. Han hadde blitt knivstukket 30 ganger, begge lungene var punktert, og kjønnsorganene hans hadde blitt lemlestet, skriver CNN.

Han hadde også blitt bundet fast til en pickup med en kjetting, for så å bli dratt etter den opp og ned en bakke.

Tross den rå brutaliteten i drapet ble etterforskningen avsluttet etter få uker, og Coggins' drapsmenn ble aldri funnet.

Fem pågrepet

Det skulle gå over 33 år før det ble gjort et nytt forsøk på å løse drapssaken. I desember 2016 bestemte sheriff Darrell Dix seg for å gjenåpne saken.

– Vi skal komme og ta dere, advarte Dix drapsmennene og deres medhjelpere i juli 2017.

Og i oktober samme år leverte han på det løftet.

1983 newspaper story on #TimothyCoggins' murder offers more detail on what would become a 34-year-old cold case ... until last week. pic.twitter.com/zRAquv5zuz — Eliott C. McLaughlin (@EliottCNN) October 19, 2017

I tur og orden ble Bill Moore, Frankie Gebhardt, Gregory Huffman, Lamar Bunn og Sandra Bunn arrestert. Moore og Gebhardt ble arrestert for selve drapet, mens de tre sistnevne ble arrestert for å ha hindret etterforskningen.

DRAPSDØMT: Her sitter Frank Gebhardt og venter på dommen sin 26. juni. Han fikk livstid pluss 30 år i fengsel. Foto: Hyosub Shin/AP

Og nå har familien fått den avslutningen de har lengtet etter i snart 35 år. I juni ble Gebhardt dømt til livstid pluss 30 år, og torsdag denne uken erklærte Bill Moore seg skyldig i drap i bytte mot en mildere straff.

Peggy Richards (61), Coggins' eldste søster, er glad for at begge drapsmennene nå kan bli sittende i fengsel livet ut, men skulle ønske hennes foreldre var i live for å se rettferdigheten seire.

– Vi gråt og gråt og gråt og gråt i 35 år. Men nå, nå er vi her. Nå er vi her, sier Richards til CNN.

Rettsaken til de tre som står tiltalt for å ha hindret etterforskningen begynner i høst. Det er uklart nøyaktig hva de skal ha gjort, men to av de tre skal ha jobbet i rettsvesenet da drapet skjedde.

Rasistisk motivert

Under rettsakene mot Gebhardt og Moore slo påtalemyndigheten fast at Coggins ble drept fordi han tilbrakte tid sammen med og muligens hadde et romantisk forhold med en hvit kvinne, som tilfeldigvis også var kjæreste med Gebhardt.

FEM PÅGREPET: Fra venstre: Frankie Gebhardt, Bill Moore Sr., Sandra Bunn, Lamar Bunn and Gregory Huffman. Gebhardt og Moore ble dømt for selve drapet, mens de tre sistnevnte står tiltalt for å ha hindret etterforskningen. Foto: Spalding County Sheriff's Department via AP)

Det har vært noen spesielle vitner involvert i rettsaken, deriblant tidligere domfelte, en barnemishandler, en nynazist og en mann som er fengslet for metamfetaminbruk.

Alle fortalte at Gebhardt åpenlyst har skrytt av drapet på Coggins, og at han alltid refererte til ham som «den negeren» i stedet for navnet hans.

Vitneintervjuene ga også et bilde av to menn som trodde at de gjorde det rette ved å drepe Coggins, fordi de da «beskyttet den hvite rasen fra svarte mennesker».