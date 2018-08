Liverpool har solgt den estlandske midtstopperen Ragnar Klavan (32) til Serie A-klubben Cagliari.

Klavan ankom Merseyside fra den tyske klubben Augsburg sommeren 2016.

I sin første sesong ble det 25 kamper, mens han spilte 28 forrige sesong.

Nå fortsetter den tidligere Vålerenga-floppen karrièren på Sardinia, og kan få Cagliari-debuten når de sesongstarter mot Empoli søndag.

Et mislykket opphold i Vålerenga var hans første smak på profftilværelsen utenfor hjemland, men han fikk fart på karrièren i Nederland.

Turen gikk først til Heracles, før AZ ble neste stopp på veien før han gikk til Augsburg.

Første estiske PL-målscorer



I januar ble Klavan for øvrig første estiske målscorer i engelsk Premier League da han scoret på overtid i 2-1-seieren mot Burnley.

32-åringen er blitt kåret til årets fotballspiller i Estland en rekke ganger. Han har over 100 A-landskamper.



Da Jürgen Klopp hadde pressekonferanse tidligere på dagen fikk ahn spørsmål om hvor mange spillere som kan forlate klubben før slutten av måneden.

– Det kommer an på situasjonen. Det kommer an på tilbudet, svare Klopp.

– For det første, hva er behovet for oss? Kan vi gi ham muligheten om han ønsker å dra? Kan vi gjøre det eller ikke? Så kommer det et tilbud og noen må akseptere det eller ikke, fortsetter han.

Ospina til Napoli



En annen som forlater Premier League er Arsenal-keeper David Ospina.

Han har gått til Serie A-klubben Napoli på et sesonglangt lån.