Andre og Kine gikk ned over 50 kilo hver på ett år

– Kan ikke operere oss ut av fedmeepidemien



Professor Jøran Hjelmesæth er bekymret for utviklingen av overvekt. Samtidig som mange beveger seg mindre, har tilgangen på mat blitt større. Vendepunktet skjedde på 1950- og 1960-tallet, ifølge professoren.

– Når det er stor tilgang på billig kaloririk mat, så er det helt normalt at man da spiser mer. Så dette er en normal respons på et sykt samfunn, sier Hjelmesæth, professor og leder for senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold.

Selv om han er enig i at mange sykelig overvektige kan ha god nytte av operasjon, er ikke dette alltid løsningen.

– Det som er helt sikkert er at vi ikke kan operere oss ut av fedmeepidemien.

– Hvorfor ikke?

– Nei, fordi operasjon gjelder kun de som har utviklet fedme og som virkelig lider. Mens de aller fleste er såpass lite overvektige at de kan forebygge ytterligere vektøkning.

Ifølge Hjelmesæth er fedme den største trusselen mot folkehelsen.

– Er det ikke bare å skjerpe seg og spise litt mindre?

– Hvis det hadde vært så enkelt, så hadde vi ikke hatt fedmeepidemien. Fedmeepidemien viser at det ikke bare er å skjerpe seg. Det er en undervurdering av i hvor stor grad dette med arven spiller inn.

– Hvordan skal man stoppe fedmeepidemien?

– Det er samfunnet, politikerne og de som har politisk makt og gjennomføringsevne som har mulighet til å hjelpe til med stoppe fedmeepidemien. Det må de gjøre med strukturelle tiltak. Det er alt fra å legge til rette for sunn helseatferd, altså alt fra å legge til rette for fysisk aktivitet, legge til rette for at man skal velge sunt, til lover og regler som begrenser salg av usunne produkter, sier han.