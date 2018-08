Fylkeslederen tar nå til orde for å fjerne Bekkevold som partiets familiepolitiske talsperson, skriver NRK.

Prest og stortingsrepresentant Bekkevold har fått mye kritikk innad i partiet etter at han viet KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset og hennes partner.

Eliassen sier til statskanalen at hun er overrasket og skuffet over at Bekkevold viet paret, og mener stortingsrepresentanten ikke lenger er egnet til å være partiets familiepolitiske talsperson.

– KrF har et program, og det er det vi har lovet velgerne våre. Så å stå og reklamere for det stikk motsatte av det som står i programmet, det synes jeg blir feil. Enkelt og greit, sier Eliassen til NRK.

Over 50 personer har meldt seg ut av KrF etter at vielsen ble kjent. Partileder Knut Arild Hareide har uttalt at det er uro i partiet.

– Skadelig for partiet

KrF var det eneste partiet, sammen med Frp, som stemte imot den nye ekteskapsloven i 2008. Loven trådte i kraft i 2009 og sikret homofile par å få gifte seg på lik linje med heterofile.

I KrFs program løftes ekteskapet mellom mann og kvinne fram som en «god og stabil ramme rundt barns oppvekst».

Flere mener Hareide burde satt ned foten da han fikk vite om vielsen.

Fylkesleder i Vestfold for KrF, Laila Eliassen. Foto: KrF

– Partiprogrammet er klart når det gjelder ekteskap, med tanke på at det er mann og kvinne. For meg framstår dette litt klønete, for jeg mener man burde tatt dette internt i ledelsen. Man burde avvist dette, og konkludert med at dette ikke var smart å gjøre nå, sier ordfører i Finnøy kommune, Henrik Halleland (KrF) til TV 2.

– Er dette skadelig for partiet?

– Ja, det viser seg jo det, når det er utmeldelser i partiet. Vi trenger hvert eneste medlem, så det er kjempetrist, sier Halleland.

Mener ledelsen er utydelig

Første nestleder i KrF, Olaug Bollestad, sier ledelsen i partiet ble informert om vielsen på forhånd.

​– På vei ut av et gruppemøte rett før sommeren fikk vi en orientering om at dette skulle skje, men det var aldri noen diskusjon, sier Bollestad til TV 2.

Sjefredaktør i avisen Dagen, Vebjørn Selbekk, mener mange har opplevd partiledelsen som utydelige etter Knut Arild Hareides deltakelse i Pride-paraden.

​– Da ble det også veldig mye spetakkel og utmeldelser, og egentlig et varig fall på meningsmålingene som de enda ikke har reist seg etter, sier Selbekk.