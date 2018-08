Erna fikk vite gjennom mediene at Sandberg tok med jobbtelefon til Kina

Fredag kveld opplyser statsminister Erna Solberg at Statsministerens kontor (SMK) fikk vite gjennom mediene at Per Sandberg hadde tatt med seg tjenestetelefonen til Kina.

I juni ble SMK varslet om at Ernas tidligere statsråd hadde tatt med seg jobbtelefonen til høyrisikolandet, og at Sandberg skulle ha et forhold til en kvinne vd den iranske ambassaden, skriver statsminister Erna Solberg i en redegjørelse.

En uke etter at SMK ble kjent med påstandene, fikk SMK avklart at kvinnen var Bahareh Letnes, som ifølge åpne kilder ikke var ansatt ved den iranske ambassaden, heter det videre.

– Det ble gjennomført et møte med PST samme dag for å gjøre nærmere vurderinger. Den 18. juni tok også Per Sandberg kontakt med Statsministerens kontor for å orientere om sitt forhold til Letnes.

– I dagene som fulgte mottok Statsministerens kontor tilbakemelding fra PST. Av hensyn jeg har vist til innledningsvis, vil jeg ikke gå inn i innholdet i dialogen mellom Statsministerens kontor og PST. Men det var ikke opplysninger i tilbakemeldingen fra PST som ga grunnlag for at jeg ikke lenger skulle ha tillit til Per Sandberg som fiskeriminister, skriver Erna Solberg.

Hadde løpende dialog med PST

SMK hadde lagt «til grunn at informasjonen som var mottatt om at han ikke hadde hatt med seg tjenestetelefon, var riktig. Informasjonen viste seg i ettertid å ikke stemme», skriver statsministeren i svaret til Stortinget:

– Den 1. august hadde jeg den første av en rekke samtaler med Per Sandberg de kommende dagene om disse spørsmålene. Statsministerens kontor blir gjennom media, etter samtalen 1. august, kjent med at Per Sandberg likevel hadde hatt med seg tjenestetelefon, i tillegg til lånetelefon, på reise til Kina.

Justisdepartementets oversikt fra departementene over mobilbruk i høyrisikoland inneholder ingen andre eksempler som er like alvorlige som Sandbergs tilfelle, opplyser statsministeren og skriver at SMK hadde løpende dialog med Politiets sikkerhetstjeneste (PST), også for å vurdere behov for eventuelle tiltak.

– Den 3. august mottar Statsministerens kontor en utvidet vurdering fra PST. Jeg viser igjen til begrunnelsen innledningsvis om hvorfor jeg ikke kan gå inn på innholdet i denne. Den 5. august ble det avtalt en forebyggende sikkerhetssamtale mellom PST og Per Sandberg. Denne fant sted den 8. august. Det ble også gjennomført en forebyggende sikkerhetssamtale med Bahareh Letnes samme dag. Den 9. august mottar jeg en brief fra PST om deres nye vurdering og den gjennomførte sikkerhetssamtalen, skriver statsministeren.