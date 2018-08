Til uken begynner rettssaken mot seks menn som alle er i slutten av tenårene og tidlig i 20-årene.

Forholdene som beskrives i tiltalen skjedde i 2015 og 2016.

Ved fire ulike anledninger skal en av de tiltalte, som i dag er 19 år, ha hatt sex med jenter som på gjerningstidspunktet var mindreårige. Mannen var selv 16 år da handlingene fant sted.

Politiet mener å kunne bevise at de fire samleiene ble filmet. Ved en anledning skal 19-åringen ha filmet selv, mens ved de andre andre tilfellene skal han ha fått ulike kamerater til å gjøre opptak.

Delte i sosiale medier

Etter samleiene skal opptakene ha blitt delt gjennom private grupper på ulike sosiale medier, mener politiet. I tiltalen er det ikke spesifisert hvilke plattformer det dreier seg.

Både 19-åringen og kameratene, som skal ha bidratt til å filme, er nå tiltalt etter straffelovens paragraf 205, som omhandler fremstilling av seksuelle overgrep mot mindreårige.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra 19-åringens forsvarer uten å lykkes.

De unge mennene er også tiltalt for å ha oppbevart dette materialet og for å ha gjort det tilgjengelig for andre personer.

Anmeldte voldtekt

Fire av de seks unge mennene er også tiltalt for ett tilfelle hensynsløs adferd.

Hendelsen som beskrives fant sted like før jul i 2015. En kvinne hadde lagt seg til å sove da en av guttene slo sin penis mot hennes ansikt. De andre skal ha medvirket til episoden, mener politiet.

Jentas bistandsadvokat opplyser til TV 2 hennes klient anmeldte en av de fire guttene en voldtekt som hun mener skal ha skjedd etter at hun ble slått. Saken har vært etterforsket, men ble henlagt på bevisets stilling.

Han som slo mot den sovende jenta ble ilagt et besøksforbud. Dette brøt han ved ett tilfelle da han oppsøkte henne på skolen de gikk på, ifølge politiet.

Saken kommer opp for Oslo tingrett på tirsdag.