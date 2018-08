Over 90 personer i delstaten Connecticut tok overdoser og måtte til sykehus etter å ha brukt det syntetiske narkotikumet K2, som etterligner effekten av cannabis.

Som TV 2 har fortalt tidligere, er det lett tilgjengelig, vanskelig å avsløre, og livsfarlig å bruke.

Da redningspersonell rykket ut til parken New Haven Green, som ligger i forlengelsen av Yale-universitetet, fant de flere personer som hadde kollapset. Politiet fant flere K2-jointer på stedet.

Tre personer ble ifølge CNN pågrepet onsdag, og knyttes til masseoverdosene. En av dem mistenkes for å ha delt ut gratis «vareprøver».

Ifølge den føderale etaten DEA var det syntetiske stoffet ikke blandet med fentanyl eller lignende, slik politiet mistenkte innledningsvis.

– Nasjonalt problem

Syntetisk fremstilte cannabinoider kan ifølge kanalen være fra 2 til 100 ganger sterkere enn THC, som er det psykoaktive stoffet icannabis som gir rusvirkningen.

Personene som måtte til sykehus, hadde økt hjerterytme, nedsatt pusteevne og voldsom oppkast. Noen var bevisstløse, mens andre var ved halv bevissthet.

Den lokale brannsjefen mener dette er et nasjonalt problem.

– Det er et nasjonalt problem at folk selvmedisinerer seg av flere årsaker, og at alle nødetater må bruke ressursene på dette. Dette er et problem som ikke forsvinner, sier John Alston Jr. til CNN.