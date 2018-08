Se Tottenham-Fulgam direkte på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag kl. 16.00

London (TV 2): Fulham brukte over 1,1 milliarder kroner i sommer på nye spillere. To av dem, Jean Michaël Seri og André-Frank Zambo Anguissa, utgjør direkte konkurranse for Stefan Johansen på midtbanen.

27-åringen ønsker nysigneringene velkommen, samtidig som har gjør det klart at han skal kjempe for plassen.

– Skulle vi ha sjansen til å overleve i Premier League, måtte vi hente nye spillere. Jeg har aldri vært en som bare senker hodet og tenker at nå er det over. I gode lag skal det være konkurranse. Det trigger meg. Jeg håper selvfølgelig at de nye spillerne vil gjør det bra og hjelper laget, men i mitt hode er det jeg som skal spille på den plassen.

Johansen spilte omtrent samtlige kamper for Fulham forrige sesong, som de kronet med opprykk til Premier League. Nå gleder han seg til fortsettelsen.

– Vi er privilegerte som får kalle dette en jobb. Det er en guttedrøm som går i oppfyllelse. Jeg får spille på den største scenen i verden, mot verdens beste lag. Det er er all grunn til å være sulten.

– Det ble vel en del knuste blomsterpotter

Veien fra Vardø til Premier League har bydd på mange opp- og nedturer. Johansen minnes starten på det hele, hjemme hos sin bestemor.

– Jeg bodde i Vardø frem til jeg var 14 år. Fotballen i hverdagen var egentlig alt for meg. Tro det eller ei, meg og bestemor spilte fotball hjemme i gangen. Da det ikke var fint nok være ute, tok hun seg tid til å spille fotball med meg inne. Det ble vel en del knuste blomsterpotter og rammer, men det er den oppveksten jeg har hatt. Det handlet mye om fotball.

Johansen er stolt over hjemplassen sin, den har betydd mye for hans fotballkarriere.

– Det er et innbyggertall på rundt 2000 i Vardø. Derfor synes jeg det er kult at jeg kan vise for barn og unge som bor der og i andre små byer i Norge, at man ikke trenger å komme fra en storby for å lykkes. Jeg er stolt over det og håper jeg kan være til inspirasjon for andre.

– Deila skal ha mye av æren

Kun 16 år gammel fikk Johansen proffkontrakt med Bodø/Glimt. Men unggutten fant seg ikke helt til rette i klubben.

– Jeg følte jeg ble brukt feil og burde fått flere sjanser. Men så ble det kanskje litt feil fra min side også. Man er litt ung og dum, og slutter å bry seg om de viktige tingene - blant annet kosthold og søvn. Jeg gjorde ikke det som krevdes for å være en toppidrettsutøver. Det gikk utover prestasjonene mine. Men jeg er veldig glad for tiden i Bodø. Jeg fant konen min der, og familien bor der fremdeles. Jeg lærte mye både som menneske og fotballspiller i Bodø/Glimt, sier han.

Johansen følte han trengte en ny start. Strømsgodset ble neste stopp i 2011. Der så daværende Godset-trener Ronny Deila potensialet i nordlendingen.

– Det er ikke noe tvil om at Ronny har betydd utrolig mye for karrieren min. Jeg tør å påstå at jeg ikke hadde vært her jeg er i dag om jeg ikke hadde jobbet med han i akkurat den fasen der. Det er klart at han skal ha mye av æren for det.

I Strømsgodset spilte Johansen seg til fast plass og vant Eliteserien i 2013.

– Jeg har alltid vært en fighter. Det var en utfordring å komme dit, men det er da du må plukke opp hansken og si at «dette skal jeg klare». Og det klarte jeg jo til slutt, smiler han.

– Det var en helt sjuk opplevelse

Suksess ble det etterhvert også i Celtic, før den norske landslagskaptein pakket flyttelasset og dro til London i 2016. Tilværelsen med Fulham i Championship var brutal.

– Jeg hadde jo hørt mye om hvor tøft det var i Championship før jeg kom hit. Men jeg tror ikke folk egentlig helt forstår hvor tøff ligaen egentlig er før man har opplevd det. Det er knokkelkamper hver eneste match, og du spiller tre kamper i uka i så og si hele sesongen.

Johansen ble en bærebjelke i laget, og toneangivende for at Fulham rykket opp til Premier League forrige sesong.

– Opprykkskampen på Wembley er muligens den største kampen jeg har spilt. Jeg var en av de som fulgte mye med på Premier League da jeg var liten, så når man får muligheten til å spille om det man har drømt om siden man var en liten gutt i Vardø... Det var en helt sjuk opplevelse.

Nå går en guttedrøm i oppfyllelse for 27-åringen. Men kampen om både tilværelsen og en plass i startelleveren blir tøff. Likevel er Johansen mer sulten enn noen gang.

– Det er selvfølgelig kjipt at man ikke starter kamper og sånn. Som fotballspiller skal du alltid ønske å spille alt. Du skal ønske å vinne, det mener jeg er den rette innstillingen. Men når det ikke går den veien, så må du klare å innrette deg. Ha riktig holdning i forhold til situasjonen, klore deg fast og si «jeg skal spille». Jeg gleder meg bare til fortsettelsen.