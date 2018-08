​De har alle tatt EM-gull, men kongepokalen vil Team Ingebrigtsen aldri vinne i følge pappa Gjert.

– Det kommer aldri til å skje, sier Gjert Ingebrigtsen til TV 2.

Skylden legger friidrettspappaen på reglene; der den som presterer tettest opp mot et høyt internasjonalt nivå i NM får pokalen.

– Nå har det blitt et poeng for oss å sannsynligvis aldri ta kongepokalen noensinne. Og det er godt gjort for de som vinner EM gang på gang - å aldri vinne en kongepokal.

– Jeg tror aldri vi vil komme til å vinne en kongepokal. Men det er ikke oss det er noe galt med, men reglene, fortsetter han, og forklarer:

– Kongepokalkriteriene er så feil som det går an å bli. Det går ikke an å sammenligne øvelser hvor man må yte maksimalt med øvelser hvor taktikk er inne i bildet. Det blir som å sammenligne epler og bananer. Det er to forskjellige ting.

– Har alltid muligheten

Samtidig mener han kongepokalen ikke har den store betydningen i Team Ingebrigtsen.

– Vi har ikke noe forhold til kongepokalen. Jeg vet ikke om det er en utmerkelse som har mistet litt av glansen sin fordi kriteriene er litt merkelige.

Akkurat det vil ikke friidrettspresident Kjetil Tømmernes si seg enig i.

– Det skal være kamp rundt kongepokalen og det er vi veldig glad for at det hvert år er. Og jeg kan love Team Ingebrigtsen at det så absolutt er mulig at de kan få den. Bare se på da Karoline Bjerkeli Grøvdal gjorde 9.13 på 3000 meter hinder i fjor, en internasjonal topptid. Hans gutter har alltid mulighetene til å vinne kongepokalen. Vi vet jo hva hans gutter er i stand til, så vi får se, sier Tømmernes.

– Må løpe årsbeste i verden

Når TV 2 bringer opp temaet like etter at Henrik Ingebrigtsen har lekt seg til seier på 5000 er han nesten like tydelig på sin far at å vinne kongepokal er umulig.

– Du har mange NM-gull, men mangler kongepokalen...

– Ja, men den er ikke for langdistanseløpere, slår Henrik Ingebrigtsen fast.

– Å?

– Du må springe så fort og i sånne felt så er det litt vanskelig å gjøre. På 5000 må vi springe under 13 blank for å slå Karsten og det er årsbeste i verden, sier han.

– Lov å prøve seg

Karsten Warholm, som oppskriftsmessig vant 400 meter hekk på 49.01, kjøper imidlertid ikke at det er enklere for han å få kongepokalen.

– Det er like tungt for meg å springe alene. Når man har vært i Berlin og løpt foran 50-60 000 og hatt et hardt konkurransepress, så er det like mye antiklimaks for meg som for han. Jeg må tyne alt jeg kan. Derfor er jeg ikke enig i sammenligningen, men det er lov å prøve seg, smiler Warholm til TV 2.