– Det er helt uvirkelig! Det har vært en drøm siden jeg var liten. Det er veldig rart å gå i matbutikken og se meg selv på fremsiden av «Elle», forteller Siri om kickstarten på karrieren.

I 10-11 års alderen begynte hun å leke modell og drømmen om modellkarriere vokste frem. Allerede som 12-åring tok hun kontakt med modellmamma Donna Ioanna som tok henne inn under vingene.

– Kan bli en av norges største

Siri Lehland pryder månedens utgave av Elle. Instagram: @sirilehland

– Hun kommer til å bli en supermodell, det er jeg ikke i tvil om! Hun kom til meg når hun var 12 år. Hun gikk på et modellkurs hos meg, og da så jeg at hun var veldig interessert i yrket.

Donna har jobbet som modellagent i over 20 år. Hun spår en lovende fremtid for den unge modellen. Donna spår at Siri vil bli en supermodell som kommer til å jobbe for alle de store byråene i London, Paris og Milano.

Født som gutt

Den unge lovende modellen ble født i en guttekropp. Det velger hun å fortelle om for å skape normalisering og åpenhet.

– For meg har det aldri vært noe «big deal» at jeg har vært født i en guttekropp. Grunnen til at jeg vil fortelle om det er fordi jeg følte det var på tide. Jeg vil informere folk om det for å øke aksept og normalisere det å være annerledes, forteller den unge modellen.

Mange opplever at det er tungt å leve i en kropp man ikke føler seg hjemme i.

– Det er viktig å si at det er veldig individuelt hvordan man opplever det. Jeg har en helt fantastisk familie rundt meg og jeg har bare alltid vært en helt normal jente, sier Siri.

Donna Ioanna spår internasjonal karriere for den unge modellen. Foto: Paul Morel

Stort potensiale

– Hun har det som skal til for å være en toppmodell. Hun har målene, høyden og ansiktet. Hun går bedre enn Naomi Campbell! Jeg bare elsker jenta, sier den erfarne modellagenten.

Når det gjelder fremtiden har Siri Lehland store drømmer.

– Nå tar jeg det bare dag for dag, men jeg har en stor drøm å være på forsiden av Vouge og få fullbooka fashionweek hvor jeg løper fra show til show.

Det er en drøm Donna Ioanna er helt sikker på at kommer til å gå i oppfyllelse.