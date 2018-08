Bjørn Helge Riise ble fristilt av Aalesund på overgangsvinduets siste dag, og endte opp med å signere for opprykksrival Sogndal.

I etterkant sa AaFK-trener Lars Bohinen til smp.no at han var overrasket over Riises klubbvalg. Det får storebror John Arne til å lange ut på Twitter.

– Overrasket over hva, Lars Bohinen?? En spiller du fra dag 1 ikke ville bruke. Daværende kaptein som du ikke pratet med. Ikke ville ha med videre. Tok fra kapteinsbindet uten å ta en samtale først. Er det overraskende da? Hvor skulle han da gå? skriver Riise.

Overfor smp.no slår Bohinen tilbake.

– Det er ikke alltid John Arne har best innsikt i det han uttaler seg om, og det har han heller ikke denne gang. Bjørn Helge var den første spilleren jeg kontaktet. Jeg hadde en lang samtale med han, fordi han er den han er og fordi han hadde vært kaptein. I tillegg hadde jeg en samtale med Fredrik Carlsen før jeg tiltro, hevder Bohinen.

Han hevder skadeproblemer er det eneste som har stått i veien for Bjørn Helge Riises spilletid denne sesongen.

Men det er ikke bare John Arne Riise som langer ut mot AaFK. Riise-søster Camilla Semundseth Riise har også luftet sine meninger på Facebook.

– Jeg håper at Aafk som klubb klarer å takke denne spilleren for hva han har oppnådd i Ålesund. Hvis de ikke klarer det, så vil alt arbeid Bjørn Helge har lagt ned for å forsone to parter være forgjeves, skriver hun i et innlegg smp.no har gjengitt.

Riise-familiens forhold til Aalesud er omtrent like lang som den er turbulent, men Bohinen synes det bare er helt naturlig at det kommer noen utblåsninger.

– Jeg tenker at det ikke er så unaturlig at det kommer litt reaksjoner fra Riise-familien etter dette. Familien hans sitter ikke med førstehåndskunnskap, de sitter bare med et menneskes oppfattelse av ting. Det er alltid to sider av en sak, men familien vil man alltid beskytte. Samtidig er jo dette litt i tråd med hvordan jeg har opplevd ting i fortiden med Riise-familien, sier Lars Bohinen smp.no.