Den andre etappen av årets Arctic Race of Norway fra Tana bru til Kjøllefjord, ble en knallhard affære.

For etappen bød på tøffe stigninger, og ikke minst en ubarmhjertelig sidevind.

Den som taklet både værforholdene og løypa best, var Colin Joyce.

Amerikaneren hos Rally Cycling spurtslo resten av tetgruppa, og tok en overbevisende seier.

Markus Hoelgaard for Joker Icopal ble nummer tre på dagens etappe.

– Først så er det veldig skuffende, jeg følte jeg burde hatt spurten. Men det stoppet litt opp, også kom de bakfra i fart, da hadde jeg ikke nok tid til å utlikne, sier Hoelgaard til TV 2 og fortsetter:

– Jeg kom fort på slutten, men dessverre var det ikke godt nok, så det er litt skuffende nå.

Sondre Holst Engers lagkamerat i Israel Cycling Academy, Dennis Van Winden, ble nummer to på etappen.

– Sidevinden traff noe sinnssykt

Også dagens etappe ble preget av sterk sidevind. Og værgudene krevde sine ofre. Blant dem var August Jensen. Han kom trillende over mål med opprevet trøye og blodig albue.

– Hva skjedde?

– Nei, det var ute på vidda der. Vi hadde vel en form for medvind, så kom vi en sving. Jeg følte jeg hadde kontroll, men sidevinden traff noe sinnsykt på forhjulet og det bare løfta hjulet. Da var det rett ned, sier Jensen til TV 2, sa Jensen til TV 2 og fortsatte:

– Det var ikke forventet den vinden jeg skulle få fra siden der, så da går man i bakken.

– Hvordan har du det nå?

– Det gjør veldig vondt, det var ganske hardt. Det var kjedelig, jeg følte meg bra i dag og satt bra med lenge, forteller Jensen og fortsetter:

– Nå gjør det skikkelig vondt rett og slett. Det svir over hele kroppen og hjerte mitt dunker i de forskjellige av kroppen, men sånt skjer. Jeg må nesten bare ta det med et smil, for nå begynner det nest å bli komisk. Og når jeg hører at Dennis blir to, og jeg følte meg nok en del bedre enn han, så tror jeg en seier her skulle vært innenfor rekkevidde. Men da må jeg holde meg på sykkelen.

Han var ikke dagens eneste offer. Også Warren Barguil fikk et ublidt møte med vinden. Fortuneo Samsic-rytteren forsvant ut på vidda. Han så rett og slett ut til å bli blåst ut av veibanen.