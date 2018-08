Det har vært turbulent rundt Manchester United-stjernen Paul Pogba den siste tiden, og det har vært spekulert i om spilleren er misfornøyd med Mourinho.

Portugiseren svarte med å gi Pogba kapteinsansvaret i serieåpningen. Men etter kampen satte Pogba selv fart i spekulasjonene, da han antydet i sosiale medier at han ville bli bøtelagt om han sa det han mente.

På pressekonferansen før helgens kamp mot Brighton, gjorde manageren det han kunne for å berolige United-fansen.

– Vi har jobbet sammen i to år og noen uker, og sannheten er at jeg aldri har vært så fornøyd med Pogba som jeg er nå. Det er sannheten. Jeg kan ikke kreve mer av han, sier Mourinho, ifølge klubbens nettsider.

Manageren lovpriser Pogba for innsatsen i serieåpningen mot Leicester, da Pogba kun hadde hatt tre treningsdager med klubben etter sommerferien.

– Jeg spurte om hans støtte og bidrag i en viktig kamp hvor laget hadde utfordringer. Han stilte opp, og spilte bedre og lengre enn vi kunne forvente. Når han sier han gjorde det for fansen og lagkameratene, så er det eksakt det jeg ønsker. Det jeg forventer av spillerne mine, er det han gir meg. Som jeg sa, jeg kunne ikke vært mer fornøyd med ham, fortsetter portugiseren.

Pogba var blant Uniteds beste spillere i serieåpningen, og scoret det første målet i 2-1-seieren mot Leicester. Mourinho bekrefter at Pogba får fortsette som kaptein for United frem til Antonio Valencia returnerer fra skade.

Søndag venter Brighton på Old Trafford, og United-sjefen tror på en ny, god kamp fra sin vikarierende kaptein, og kommer samtidig med en oppfordring til pressen.

– Skriv hva dere vil om ham, skriv hva dere vil om meg, men vær så snill og ikke fortell løgner. Ikke sett ham i en situasjon der folk kan tro at han ikke er en høflig, veloppdratt gutt, som han er. Vi har aldri hatt en høylytt ordveksling. Alt handler om respekt. Jeg har ingen problemer i det hele tatt, sier Mourinho.

En annen som har vært ryktet vekk fra Old Trafford er Matteo Darmian. Italieneren har slitt med spilletid etter ankomsten til Manchester United, men startet på backen mot Leicester i Antonio Valencias skadefravær. Nå uttaler Mourinho seg om italienerens fremtid.

– Jeg tror ikke han drar nå. Han kan ikke ha noen vonde følelser mot klubben, for vi åpnet dørene for ham dersom han ønsket seg bort. Nå ser det ikke ut som det blir en overgang, og det er gode nyheter for meg. Han er en spiller jeg kan stole på. Han er også veldig godt likt i gruppa, sier Mourinho.