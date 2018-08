Da amerikansk politiet aksjonerte mot en provisorisk leir midt i ørkenen i New Mexico, var det i utgangspunktet en mann ved navn Siraj Wahhaj de var ute etter.

Han ble i desember etterlyst for å ha bortført sin egen sønn, tre år gamle Abdul-Ghani.

Guttens mor hadde da fortalt politiet at Wahhaj ønsket å utføre eksorsisme på sønnen, før gutten forsvant i november 2017.

Identifisert

Politiet gikk ikke til aksjon mot leiren før 3. august. Da fant de 11 utsultede barn, samt levningene etter en død gutt.

Wahhajs kone, to søstre og hans svigerbror bodde også i leiren.

I RETTEN: Siraj Ibn Wahhaj under rettshøringen i Taos, New Mexico, mandag. (Roberto E. Rosales/The Albuquerque Journal via AP, Pool, File) Foto: Roberto E. Rosales

Levningene var så ille tilredt at det har vært vanskelig å identifisere ham. Men torsdag ble det klart at det er tre år gamle Abdul som er funnet død, skriver CNN.

Rettsmedisinerne har ikke kunnet fastslå noen dødsårsak, men aktor hevder gutten døde som resultat av religiøs eksorsisme.

Trodde han ville gjenoppstå

Et av de større barna i leiren har forklart at Wahhaj ønsket å drive onde ånder ut av Abdul som hadde en medisinsk tilstand som kan føre til epileptiske anfall. Ifølge vitnet trodde familien at gutten ville gjenoppstå som Jesus etter fire måneder, og at han da ville peke ut korrupte offentlige instanser de skulle tilintetgjøre.

Vitnet sier også at alle som ikke trodde på budskapet til Wahhaj ble drept. Wahhaj anses som lederen av gruppen, og barna fikk opplæring i skytevåpen.

Politiet tror at Wahhaj trente de overlevende barna til å utføre skoleskytinger, eller andre typer terrorangrep.

Hevder uskyld

Siraj Wahhaj hans søstre Hujrah Wahhaj ogSubhannah Wahhaj, hans muslimske hustru Jany Leveille, og svigerbror Lucas Morten er alle allerede tiltalt for 11 tilfeller av barnemishandling. Drapstiltalen kommer i tillegg.

De erklærer seg alle ikke skyldig.