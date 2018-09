Helene Olafsen har funnet lykken med sin tidligere «Skal vi danse»-partner Jørgen Nilsen.

Det bekrefter hun nå overfor Se og Hør.

– Jeg kan bekrefte at det som står i saken stemmer, men har ikke lyst til å kommentere noe utover det, sier Olafsen til nettstedet.​

Brudd med kjæresten

I mai kunne TV 2 fortelle at Olafsen og Johan Salveson hadde gått hver til sitt.

Den ferske programlederen sa den gang at paret skiltes som venner, og at bruddet var udramatisk.

Nilsen på sin side la ved årsskiftet et to år langt forhold bak seg, og bekreftet tidlig i januar at han var blitt singel.

Bruddet fant sted kort tid etter at han og Olafsen gikk helt til topps i dansekonkurransen.

I årets Skal vi danse svinger han seg på parketten med Amalie Snøløs.



Det er ikke første gang en kjendis finner lykken med en av danserne. Også artist Adelén Rusillo Steen og proffdanser Benjamin Jayakoddy fikk romantiske følelser for hverandre etter «Skal vi danse», og har senere blitt samboere.

Pangstart for nye Senkveld

I april ble det klart at Helene Olafsen og Stian Blipp tar over «Senkveld» etter at Thomas Numme og Harald Rønneberg takket for seg.

Fredagens sesongpremiere ble den sterkeste siden høsten 2015 med hele 582.000 seere.

Det betyr en andel på hele 60,8 prosent av TV-tittere mellom 20-49 år og 51,9 prosent blant alle TV-seerne.

– Hele 31,5 prosent valgte TV 2 blant seerne mellom 20-49 år og 27,4 prosent blant alle TV-seerne, sier PR- og mediesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl.