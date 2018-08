Se Manchester City – Huddersfield på TV 2 Sumo fra klokken 14.00 på søndag.

Den regjerende tittelforsvareren startet sesongen på best mulig vis, da de slo Unai Emerys Arsenal 2-0 i serieåpningen.

Kanskje var seieren et resultat av manager Pep Guardiolas utsagn om at han ville være tøffere mot laget i deres jakt på andre tittel på rad.

Et utsagn spanjolen har levd opp til, skal vi tro Citys høyreback, Kyle Walker.

– Det har skjedd en stor forandring, sier Walker til The Independent og fortsetter:

– Åpenbart så vil han ikke slå seg til ro med kun én tittel, og det vil ikke vi heller. Vi vil ha mer. Jeg ønsker ikke å fremstå som arrogant, men vi ønsker å dominere engelsk fotball.

– Vi har definitivt manageren

Det holder ikke å bare forsvare fjorårets tittel og gjenta bragden fra 2009, Walker tror City kan bygge et dynasti på Etihad, og at Guardiola er mannen som kan klare det.

– Jeg tror vi har spillerne som trengs, men vi har definitivt den rette manageren til å gjøre det. Så vi må fortsette å lytte, sier Walker.

Og 28-åringen fra Sheffield legger ikke skjul på at han er sulten på suksess.

– Jeg har ikke signert her kun for å ta min første Premier League tittel, for så å si: Okay, da kan jeg hvile på laurbærene. Jeg er sulten på mye mer.

– Det er mange utfordrere

Med kun en serierunde spilt, er veien til Premier League-trofeet lang, og utfordrerne er mange påpeker Walker.

– Det er mange utfordrere, det er mange gode lag i Premier League. Bare se på se på Everton nå, de har brukt masse penger i overgangsvinduet, de kommer til å bli tøffe konkurrenter, sier Walker og fortsetter:

– Vi ser også at Premier League er full av overraskelser. Leicester gjorde det, så hvorfor kan ikke andre også gjøre det? Vi må bare vente og se.

Søndagens motstander Huddersfield sesongåpnet mot Chelsea forrige helg, og gikk på et blytungt 3-0 tap.