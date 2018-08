Nå har soldatkameraterene startet en innsamlingsaksjon

For en drøy uke siden startet innsamlingen. I skrivende stund har de fått inn 155.620 kroner av 471 ulike bidraggivere.

– Når jeg starta det her trodde jeg ikke at det skulle bli så stort. Det er kjempepositivt at så mange vil hjelpe. Det er tydelig at det ikke er så mange som har sansen for blind vold.

Den fornærmede 29-åringen godkjente innsamlingsaksjonen før de startet den. Brusletto har ikke vært i direkte kontakt med sin tidligere kollega etter hendelsen, men det skal endre seg nå.

– Neste helg reiser jeg og kona mi på besøk til han. Det blir nok hyggelig og vi får prøve å støtte han så godt vi kan.

Gjerningsmann på frifot

Krimsjef ved Larvik politistasjon, Knut Vidar Vittersø, forteller til Østlands-Posten at ingen er pågrepet i saken. Dette er fordi de fortsatt er usikre på hvem som kjørte bilen denne kvelden.

Ifølge avisa har politiet kommet i kontakt med en rekke vitner etter at saken ble kjent i media. Flere har også blitt avhørt, men det har ikke ført til en pågripelse i saken.