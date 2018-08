De som har fulgt med i bilmarkedet noen tiår husker tilbake til da sedaner solgte godt i Norge.

Biler med fire dører og tradisjonelt bagasjerom. De fantes som alt fra småbiler til store statusbiler.

Så kom stasjonsvogner og kombiversjoner og stakk av med det meste av salget. Først buttet det imot for de små sedanene, så ble det også langt tyngre å selge større biler med dette karosseriet. Og nå er det nesten bare større premiumbiler som oppnår særlig salg som sedan.

Stasjonsvognene har stukket av med det meste av salget, i tillegg har SUV-ene kommet for fullt og tatt markedsandel fra alle andre biltyper.

Mest solgte stasjonsvogn

Et godt eksempel på situasjonen akkurat nå, er Volvos storbil S90/V90. Den kom på markedet i fjor, og har blitt en stor suksess i Norge.

Stasjonsvognutgaven V90 er så langt i år Norges mest solgte stasjonsvogn, den har dermed detronisert Skoda Octavia som lenge hadde denne posisjonen i Norge.

Så langt i år har Volvo solgt 2.037 eksemplarer av V90, som også finnes i offroadversjonen V90 Cross Country. Det er et svært høyt tall for en så stor og kostbar bil. Med dette er V90 den åttende mest solgte nybilen i Norge.

Volvo V990 er Norges mest solgte stasjonsvogn så langt i år, ingen dårlig prestasjon av en bil som fort koster opp mot én million kroner

Populære i ladbar utgave

Men den finnes altså også i en sedanversjon. Da heter den S90 og salget av den ligger langt, langt under V90. Ikke mer enn 190 eksemplarer er ståa så langt i år. Dermed er S90 nummer 86 på registreringsstatistikken i Norge.

Det hører med til saken at begge disse tilbys som ladbar hybrid, den utgaven heter T8 og har blitt svært populær i Norge.

Men hvorfor selger de egentlig så forskjellig? Dette mener Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen:

S90 er sedanversjonen av V90. I markeder som USA og Kina er den ventet å bli bestselgeren, i Norge er det absolutt ikke slik.

Litt kjedelig?

– Jeg kan nesten ikke skjønne annet enn at dette handler om gammel vane. Nordmenn har sluttet å kjøpe sedaner, og de fleste V90-kjøperne vurderer nok ikke engang S90 før de bestemmer seg. Så har det naturligvis også noe med verditap å gjøre. Sedaner har tradisjonelt hatt høyere verditap enn stasjonsvogner. Dermed føler nok mange at det er tryggere å kjøpe stasjonsvogn.

– Men er det også smartere?

– Ikke nødvendigvis. Det kommer naturligvis an på behov og personlige preferanser. Trenger man egentlig den ekstra plassen i en stasjonsvogn? Er det litt kjedelig å kjøre rundt i samme bil som "alle andre"? I praksis tror jeg veldig mange klarer seg fint med en sedan, eventuelt med en skiboks i tillegg de gangene man skal ha med seg virkelig mye. Jeg synes det er positivt med mangfolk i bilmarkedet og at vi ikke alle går i flokk når vi skal kjøpe nybil, sier Møller Johnsen.

Men inni er de like... Volvo har fått mye skryt for dette interiøret.

Penger å spare

Det hører med til saken at det også er endel penger å spare hvis man velger S90 framfor V90. Startprisen pp disse er 504.000 kroner for S90, 529.000 for V90. Da er det D3-dieselmotor på 150 hestekrefter som gjelder.

I ladbar T8-utgave starter prisene på 644.000 kroner for S90 – mot 722.000 for V90. Her er differansen altså ganske betydelig.

Og så var det bagasjerommet: 500 liter på S90, 560 liter på V90. I praksis er ikke det veldig stor forskjell...

