Dette er symptomene du må være OBS på

Den tidligere Brann-spilleren Carl-Erik Torp, svømmeren Alexander Dale Oen, fotballspiller Ståle Solbakken, og nå sist - den tidligere langrennsløperen Ida Eide (30).

Felles for dem alle, er at de har blitt rammet av plutselig hjertestans. To av dem med dødelig utfall.

– Det er helt fryktelig når antatt friske mennesker, som gjør alt de kan for å holde seg friske, plutselig dør, sier hjertelege Peter Schuster ved Haukeland universitetssykehus.

Han er spesialist på hjerterymteforstyrrelser, og sier det kan være mange årsaker til at både idrettsutøvere og vanlige folk blir rammet av hjerteproblemer, eller i verste fall - plutselig hjertestans og død.

Den tidligere langrennsløperen Ida Eide (30) døde under et mosjonsløp på Jessheim sist helg. Foto: Scanpix

– Det går en skillelinje mellom de som er over og under 35 år. For de eldre, skyldes det ofte såkalt kranseåresykdom der blodårene til hjertet blir tettet. De yngre er en langt mer sammensatt gruppe, der hjertestans kan skyldes strukturelle forandringer i hjertet, hjertemuskelsykdommer, eller medfødte rytmeforstyrrelser, sier Schuster.

Opplevde marerittet - men overlevde

Sist helg ble idrettsverdenen rammet av nok et sjokk. Den tidligere langrennsløperen Ida Eide (30) døde av hjertestans under mosjonsløpet Norgesløpet på Jessheim.

Hun er ikke den eneste idrettsprofilen som har blitt rammet. En septemberkveld i 2011 falt den daværende Brann-spilleren Carl-Erik Torp om på banen, i kamp mot Sogndal.

Den tidligere Brann-spilleren Carl-Erik Torp ble rammet av hjertestans på fotballbanen, en septemberkveld i 2011. Foto: Scanpix

– Jeg var på banen, løp, og kjente at jeg fikk et illebefinnende. Jeg besvimte, og fikk senere vite at jeg hadde fått hjertestans. Heldigvis skjedde det på fotballbanen med medisinsk personell tilstede. Hadde det skjedd alle andre steder, så kunne det endt tragisk for meg. Det er fortsatt vanskelig å tenke på i dag - syv år etter, sier Torp.

Han sier det er brutalt å se at andre unge mennesker blir rammet av hjertestans, noen ganger med dødelig utfall.

– Det viser bare at selv om man er topptrent og spiser sunt, så er man ikke skånet for dette. I dag er jeg heldigvis frisk, kan trene og leve et normalt liv. Det er jeg evig takknemlig for, sier Torp.

Risiko for vanlige folk?

Når man hører om disse tilfellene i media, så er det kanskje lett å bli bekymret for om man selv er utsatt for hjertesykdom- eller stans.

I en av Bergens mange joggeløyper, treffer TV 2 Vilde Olsen Kjernli, ute på en av sine treningsturer.

– Jeg har aldri vært redd for hjertehelsen min ettersom jeg er ung og holder meg i form, men når man hører om alle disse tilfellene i media så begynner man jo likevel å tenke, sier hun.