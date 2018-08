– Hvis du må velge: Liverpool-gull eller én sesong til for Aksel Lund Svindal?

– Det kan virke litt utakknemlig når man sier det, for på mange måter var det en bra sesong i fjor. Det har nok litt å gjøre med at de gode øyeblikkene var så vanvittig gode, som OL, mens andre ting gikk under radaren og ikke var slik jeg ønsker. Totalt blir middels. Jeg er motivert for en ny sesong, og for å ha marginene på min side.

– Hvor legger du lista nå da?

– Hos oss legges den skyhøyt hvert år. Ikke at det nødvendigvis er så realistisk, men det er der vi ønsker å være. For meg er det ganske enkelt: Jeg vil gå inn i sesongen og forsøke å vinne de første rennene. Så fortsetter vi derfra.

– Må du minst doble antall verdenscupseire fra i fjor (to, journ.anm) for å være fornøyd?

– Ja, jeg synes jo det. Jeg må passe på at det ikke blir flåsete heller. Når jeg vinner et par verdenscuprenn og sanker medaljer i OL, som i vinter, er det jo en veldig god sesong. Men jeg føler at nivået bør ligge der, at man er et sted fra fire og oppover. Spesielt i utfor gikk det ikke helt som planlagt. Jeg hadde noen veldig gode partier i alle renn, men tapte i partier som var veldig uvanlig. Med det ordnet opp i bør det være håp, sier Jansrud.