Instagramkontoen «Norske Hemmeligheter» har nærmere 100.000 følgere. Minst én gang om dagen blir illustrerte hemmeligheter publisert på siden.

Alt fra små, uskyldige hemmeligheter til det mørkeste av det mørke kommer ut på kontoen.

Kvinnen bak kontoen, 37 år gamle Cathrine Louise Finstad fra Oslo, jobber som illustrasjonsagent hos Illustratørene.

Hun vier all sin fritid til illustrasjonsprosjektet «Norske Hemmeligheter», som også har en egen Snapchat-konto, Facebook-gruppe, et eget nettsted og en helt ny app.

– Personer sender inn hemmelighetene anonymt via vår nettside. Tekstene kommer så hjem til det store arkivet av hemmeligheter. Et utvalg av hemmeligheter blir illustrert og delt på våre plattformer daglig, forteller Finstad.

Et innlegg delt av @norskehemmeligheter Juni 16, 2018 kl. 7:08 PDT

Arkivet til Finstad består nå av godt over 100.000 ulike hemmeligheter.

– Vi får inn 20-30 hemmeligheter i gjennomsnitt hver dag. Jeg syns det er veldig fint, og jeg er takknemlig for at så mange viser prosjektet tillit ved at de går inn og deler.

Startet opp i 2009

Det hele startet med at Finstad kom over en bok av Frank Warren for ti år siden. Finstad fikk øyene opp for «PostSecret» for aller første gang. Et prosjekt som gikk ut på at Warren delte ut postkort til fremmede. På dette kortet kunne de skrive ned sine tanker og levere det inn igjen anonymt til Warren.

Et innlegg delt av @norskehemmeligheter Juli 2, 2018 kl. 1:25 PDT

Finstad ble så begeistret for prosjektet, at hun bestemte seg for å lage et lignende prosjekt med en egen vri tilpasset det norske publikum. Dette resulterte i «Norske Hemmeligheter», som hun startet opp i 2009. Den gang med makker Elise Sofie Østby.

– Dette er et arkiv som har blitt til over tid. Etterhvert kan vi se hvordan hemmelighetene endrer seg over tid. Vi kan få et bildet av hvilke trender som gjelder og hva folk bryr seg om, sier 37-åringen.

Skaper åpenhet

Finstad tror at prosjektet bidrar til en større åpenhet i samfunnet.

– Jeg tror dette prosjektet er med på å vise at vi er mange i samme båt. Det du tror du er alene om, er du mest sannsynlig ikke alene om. Det skaper en større åpenhet, og det gjør det enklere å snakke om tabubelagte og skamfulle temaer.

– Hvorfor tror du at så mange velger å la deg formidle deres innerste hemmeligheter?

– Jeg tror at «Norske Hemmeligheter» har blitt et alternativ for dem som kanskje ikke har en god venn å dele hemmelighetene sine med, eller for de, som rett og slett vil være anonyme når de forteller. Prosjektet har eksistert i snart ti, noe som gjør at mange kjenner til plattformen. Enkelte syns også det er gøy å se hvordan hemmeligheten sin blir illustrert, forteller hun.

– Mange er ensomme

Hver dag i snart ti år har Finstad lest hemmeligheter. Til tross for at hun hvert år får inn en rekke hemmeligheter om utroskap på julebord, er det ikke de hemmelighetene som fanger hennes oppmerksomhet.

– Det som overrasker meg mest er at det er så mange som er ensomme. Jeg syns det er tankevekkende at så mange føler seg ensomme i en tid der alt er så tilgjengelig, forteller Finstad.

Et innlegg delt av @norskehemmeligheter Jan. 3, 2018 kl. 12:34 PST

​– Er det noen hemmeligheter du har valgt å ikke publisere?

– Nei, egentlig ikke. Jeg har et stort arkiv med mye å ta av. Når jeg får inn vonde hemmeligheter, vurderer jeg alltid hvilken smitteeffekt dette kan medføre og hvordan et potensielt publikum kan reagere.

Finstad påpeker at «Norske Hemmeligheter» skal være en fordomsfri plattform der de aller fleste type hemmeligheter blir publisert. Ved alvorlige hemmeligheter pleier hun å linke til relaterte hjelpeorganisasjoner.

– Dette illustrasjonsprosjektet handler om å få et mer åpent samfunn, det er ikke et sted for å få hjelp. Men første steg til å spørre om hjelp kan kanskje være ved å tørre og si det, sier hun.

– Kan føles avlastende

Psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg forteller til TV 2 at han ikke er overrasket over at stadig flere velger å dele hemmeligheten sin på denne måten. Samtidig påpeker han at dette ikke er normal praksis for flertallet av befolkningen.

LAV RISIKO: Ifølge psykologspesialist Jan-Ole Hesselberg deler stadig flere på denne måten fordi det er uten særlig risiko. Foto: Vidar Nordli-Mathisen

– Å dele hemmeligheter kan føles avlastende. Når man i tillegg kan gjøre det anonymt, kan man gjøre det uten særlig risiko. Dessuten kan man se andres reaksjoner, og de er ofte mer støttende enn mange frykter, forteller han.

Hesselberg tror en mulig ulempe med denne type deling er at man ikke har kontroll på reaksjonene man kan få.

– Om noen kommentarer er ufine er det ikke alltid like lett å håndtere det dersom man har delt noe veldig personlig og sårt, sier Hesselberg.

God underholdning

Med snart 100.000 Instagramfølgere kan det tyde på at nordmenn syns andre sine hemmeligheter er spennende. Det er det flere grunner til, ifølge Hesselberg.

– Jeg tror det delvis er for underholdningens skyld. Mange av hemmelighetene er ganske morsomme. Så handler det nok også om å se hva andre opplever, og om det er de samme tingene vi selv opplever. Det er godt for mange å se at man ikke er alene, sier han.

Også Finstad har noen tanker om hvorfor hun har fått så mange følgere.

– Alle er interesserte i hemmeligheter. Hvorfor vi er det, det vet jeg ikke, men vi higer etter å få vite noe ingen andre vet. Også er det morsomt å se at noen har samme hemmelighet som deg, sier hun.

Hun tror også at det visuelle har bidratt til veksten.

– Hemmelighetene blir fullverdig med en illustrasjon. Ettersom en hemmelighet blir lagt ut hver dag, blir det som en liten julekalender som varer hele året, sier Finstad.