Vi skal ikke mange år tilbake i tid før flerbruksbilene tok solide markedsandeler i bilmarkedet. Store, rommelige biler, gjerne med sju seter – de passet perfekt for alle med behov for ekstra plass, blant andre familier med mange barn.

Men så begynte det å bremse opp. Imagemessig ble flerbruksbil sett på som litt sidrumpa. SUV-ene spiste seg inn også i dette markedet, og plutselig var det ikke så mange som ville ha flerbruksbil lenger.

Kommer ingen erstatter

Det har mange fått merke. Blant dem Toyota som særlig i starten hadde suksess med sin Verso.

Første generasjon debuterte som Corolla Verso. Siden forsvant Corolla-navnet og bilen ble bare solgt som Verso. Andre generasjon kom på markedet i 2010 og ble produsert i Tyrkia.

Der stoppet samlebådet i fjor høst. Og når de siste bilene ute hos importører og forhandlere er solgt, er det også helt slutt for Verso. Det skal ikke være planer om å gi den noen erstatter.

Verso kom bare med diesel- og bensinmotor – ikke hybridløsning som er det Toyota nå satser på her hjemme.

Ny bil dekker samme behov

Her i Norge skjedde det enda tidligere. Verso forsvant nemlig fra norske forhandlere for to år siden:

– Vi tok Verso ut av sortimentet allerede i august 2016 i Norge. Bakgrunnen for at vi gjorde det da var enkelt og greit lavt volum, samt at vi hadde en mer oppdatert modell i Prius+ Seven som dekker samme behov og som tilbys med hybrid drivlinje, forteller Espen Olsen som er informasjonssjef for Toyota i Norge.

Verso bød på mange praktiske løsninger og bra med plass innenfor et kompakt ytre.

Gode bruktbilkjøp

Det begynner å bli lenge siden noen flerbruksbil solgte godt i Norge. Samtidig har også utvalget blitt tynnere. En titt på registreringsstatistikken så langt i år viser at vi må langt ned på topplisten for å finne en flerbruksbil.

"Bestselgeren" så langt er Peugeot 5008, den er Norges 25. mest solgte bil. Deretter følger den tidligere storselgeren Ford S-Max på 58. plass. Vi må helt ned til 75. plass for å finne Volkswagen Touran, også det en bil som tidligere har solgt svært bra i Norge.

Felles for mange av disse er at de ble solgt nye med dieselmotor. Akkurat det kan være en liten utfordring i det norske bruktbilmarkedet nå, spesielt på nyere biler. Til gjengjeld betyr det at bruktbilkjøperne nå kan gjøre gode kjøp og få virkelig mye bil for pengene hvis de velger en av disse med dieselmotor.

