Natt til fredag norsk tid ble 33 år gamle Chris Watts fremstilt for varetektsfengsling, mistenkt for å ha tatt livet av døtrene Bella (4), Celeste (3) og sin høygravide kone Shanann.

Uten å si et ord gjennom rettsmøtet ble han så ført ut av rettssalen i byen Frederick nord for Denver i delstaten Colorado.

Mandag meldte en venn av familien kona og døtrene savnet, og tirsdag sto ektemannen Watts frem på TV og fortalte at han var fortvilet over at familien var savnet.

Til NBC News fortalte Watts at han hadde dratt på jobb klokken 05.00, bare timer etter at kona hadde kommet fra flyplassen etter en jobbreise. Ifølge ham fikk han vite at familien var savnet mens han var på jobb.

– Jeg raste gjennom lyskryssene og gjorde det jeg kunne for å komme hjem så fort jeg kunne, for dette rimte ikke, sa han til TV-kanalen.

Ba kona og barna komme hjem

Videre fortalte han om hvordan han angivelig hadde reagert da han kom hjem til et tomt hus.

– Bare forsvunnet. Det var ingenting der. Hun var ikke der, barna var ikke der.

I intervjuene han ga tirsdag fremsto han som en fortvilet far og ektemann som ikke visste hva som hadde skjedd med sine kjære.

– Det ødelegger meg. Barna er mitt liv. De smilene lyste opp livet mitt, sa han til kanalen Denver7.

– Shanann, Bella, Celeste: Hvis dere er der ute, kom hjem. Hvis noen har henne, bring henne tilbake, sa Watts i et annet intervju

Fant kona og barna døde

Politiet fant etter hvert ut at kona Shananns telefon, nøkler og lommebok fremdeles var i familiens hus og onsdag ble Watts pågrepet. Deretter ble kona funnet død og sent torsdag kveld kunngjorde etterforskere i Frederick at de også hadde funnet de to døtrene døde, like i nærheten av der moren var funnet.

Ifølge flere amerikanske medier, blant dem CBS Denver, har Watts erkjent å ha drept familien sin, men noe motiv er fremdeles ikke kjent.

Familien skal ha hatt store økonomiske problemer og flere medier melder at Watts nylig mistet jobben.