Lørdag får superstjernen Cristiano Ronaldo sin Serie A-debut mot Cheivo.

Før debuten er interessen for Portugals stjerne massiv. Juventus punget ut med én milliard kroner for Ronaldo, men allerede nå er de i ferd med å få tilbake for investering.

Ifølge nettstedet har Juventus solgt én Cristiano Ronaldo-drakt i minuttet etter at han signerte for klubben 10. juli. Snittprisen for en Juventus-drakt med Ronaldos navn på ryggen er rundt 800 norske kroner.

Juventus’ har samtidig økt sine totale følgertall på sosiale medier med hele seks millioner, opp til 55 millioner, på Facebook, Twitter og Instagram.

Selv følges Cristiano Ronaldo av hele 334 millioner mennesker i sosiale medier.

– Global betydning

Til Ronaldos debutkamp i Serie A har over 30.000 kjøpt billett.

Politiet i Verona forventer imidlertid at flere vil forsøke å kjøpe billett på kampdagen til oppgjøret på Stadio Marc'Antonio Bentegodi.

Derfor har politiet gjort drastiske grep for å sørge for sikkerheten. Ifølge avisen Il Corriere Veneto har antiterrorpolitiet blitt tilkalt for å vokte kampen og forhindre eventuelle katastrofer.

Svenske Fotbollskanalen skriver at Veronas viseborgermester har klassifisert Ronaldos debutkamp som en hendelse av «global betydning».

Journalister og tv-kanaler fra hele verden kommer til å følge kampen fra pressetribunen.

– Forventer et kaos

Dessuten er det ventet at et tusentalls Juventus-supportere kommer til å reise til Verona for å forsøke å komme seg inn på arenaen, til tross for at de ikke har billetter.

Bortesupporterne har et begrenset antall billetter tilgjengelig, og kampen ble utsolgt for lang tid tilbake.

Politiet i Verona forventer seg et kaos på arenaen på kampdagen.

– Det kommer til å kry av folk, uttaler politiet, ifølge Aftonbladet.