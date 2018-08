Det er snart tre år siden nyheten sprakk: Volkswagen hadde bevisst jukset med utslippet fra en rekke av sine dieselbiler.

I starten var det uklart hvor omfattende dette var, men det snart klart at Dieselgate omfattet flere millioner biler.

Skandalen har fått store konsekvenser hos Volkswagen. Sjefer har fått sparken, noen har havnet i fengsel – og regningen har forlengst kommet opp i milliardbeløp.

Enorm operasjon

I USA har VW blir tvunget til å kjøpe tilbake et sted mellom 300.000 og 400.000 biler. Andre steder i verden har de kalt inn og utbedret store mengder med biler.

Det gjelder blant annet hjemme i Tyskland der myndighetene har pålagt VW å gjøre dette. Dette har vært en enorm operasjon.

2,46 millioner biler er involvert. Alle skal kalles inn til verksted og gå gjennom et program godkjent av tyske trafikkmyndigheter.

Hatt mer enn nok tid

Og her er det ingen bønn: De som ikke følger opp og leverer bilene sine til VWs verksteder, risikerer å få bilene avskiltet.

Tyske Automobilwoche rapporterer nå at bileiere i både Hamburg og München har fått avskiltet sine biler, fordi de slipper ut for mye NOx-gasser. De aktuelle bileierne skal ha fått flere advarsler, men likevel unnlatt å følge opp. Og det gjør man naturligvis ikke ustraffet i Tyskland.

De første innkallingene gikk ut for halvannet år siden. Dermed mener også tyske myndigheter at eierne har hatt mer enn nok tid til å få ordnet dette.

Frivillig ordning

Til sammen skal nå hele 95 prosent av 2,46 millioner bilene som er berørt i Tyskland være utbedret. Av de gjenstående anslås det at en viss andel er avregistrert og/eller kondemnert. Men det gjenstår altså mange biler der eierne nå lever farlig.

I Tyskland ble dette klassifisert som en sikkerhets-oppdatering og dermed gjort obligatorisk. Mens det i andre markeder er en frivillig ordning.

Norge kommet langt

Her hjemme har VW-importøren lenge jobbet med dette:

Anita Svanes er kommunikasjonssjef i Møller Mobility Group.

– Vi er nå på 86 prosent gjennomføringsgrad gjennomsnittlig for merkene våre i Norge og 88 prosent for Volkswagen personbil, så vi er blant de landene som har kommet lengst i oppgraderingene. Av de som gjenstår nå er det hovedsakelig leasingbiler, som vil oppgraderes når de kommer inn fra kunder til leasingselskapene.

– I tillegg er vi nå fullt i gang med å kalle inn bileiere vi ikke har hatt kundedata på, per brev. Dette er en manuell prosess. Vi har egne ansvarlige som følger opp, forteller Anita Svanes som er kommunikasjonssjef i Møller Mobility Group – til Broom.

Ingen planer om avskilting

Hun legger til:

– Målet vårt er å få alle berørte biler inn for oppgradering og vi fortsetter videre til vi har nådd så høy gjennomføringsgrad som overhodet mulig. Alle resterende kunder har nå blitt invitert via brev og vi har 1.896 biler booket for oppgradering per i dag. Vi har hatt flere orienteringsmøter med Statens Vegvesen, så de er oppdatert rundt oppgraderingen og framgang i gjennomføringsgrad.

– Risikerer norske eiere som ikke følger opp dette å få bilene sine avskiltet?

– Nei, jeg er ikke kjent med noen planer for avskilting i Norge, avslutter Anita Svanes.

