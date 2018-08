I dommen fra Bergen tingrett fremgår det at mannen har bestilt ulovlige dopingmidler fra både Polen og Singapore som han har fått tilsendt i posten.

«Retten vektlegger at siktede har hatt befatning med mange typer dopingmidler i et tidsrom på over 6 måneder» heter det blant annet i dommen.

I tillegg dømmes han for å ha hatt befatning med blant annet heroin og for å ha oppbevart en teleskopbatong og et knokejern.

Mannen har uforbeholdent tilstått alle tiltalepunktene, men har tatt betenkningstid på hvorvidt han vil anke dommen.

Innførslene av dopingmidler skjedde ifølge politiet 28. januar og 27. februar i år gjennom postsendinger fra henholdsvis Polen og Singapore.

Etter analyser av dopingmidlene, har politiet slått fast at de flere hundre tablettene til sammen inneholdt 17.000 mg ulovlige virkestoffer.

20. mars fant politiet totalt 141 dagsdoser ulike dopingmidler, hovedsakelig i pilleform, i mannens bolig og bil, med minst 5420 mg virkestoff dopingmidler.

Dopingdelen av dommen felles med hjemmel i Straffelovens paragraf 234, som forbyr bruk, innførsel, oppbevaring og produksjon av dopingmidler.

Dommen er gjort ubetinget, som betyr at mannen må sone straffen i fengsel.