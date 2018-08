Rijeka-Sarpsborg 08 0-1, 1-2 sammenlagt

Sarpsborg 08 er klar for Europaliga-playoff etter 1-0-seier borte mot kroatiske Rijeka.

Dermed ble det 2-1-seier sammenlagt.

Patrick Mortensen scoret seiersmålet med sju minutter igjen av ordinær tid.

I playoff venter israelske Maccabi Tel Aviv.

– Det som er så gøy med Sarpsborg er at dette var helt utenkelig for et par år siden. Thomas Berntsen, Geir Bakke og resten av Sarpsborg har gjort det meste rett de siste årene, og det ser vi nå resultatet av. Det kommer til å koke på Sarpsborg Stadion i hjemmekampen mot Maccabi Tel Aviv, og jeg regner med billettene blir revet bort på et kvarter, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Det sto 0-0 til pause etter en jevnspilt første omgang på Rujevica stadion. Nærmest mål før hvilen var Rijeka, men Mortensen avverget på streken.

Etter Mortensens 1-0-scoring satte vertene inn et råkjør for å sikre 1-1 og ekstraomganger.

Sarpsborg kjempet heroisk, holdt unna og sikret avansement med 2-1 sammenlagt. Ett hinder skiller Geir Bakkes mannskap fra gruppespill i europaligaen.

– Et eventyr av en kveld

Torsdagen ble en stor kveld for norsk klubbfotball. Samtlige tre norske lag i aksjon tok seg videre.

Molde slo ut skotske Hibernian med 3-0 sammenlagt, mens Rosenborg avansert med 5-0 sammenlagt mot irske Cork. Og Sarpsborg 08 fullførte trippelen med 2-1 sammenlagt mot Rijeka.

– Molde og Rosenborg er veldig solide, men det var som forventet at de to lagene skulle gå videre etter jobben de gjorde på bortebane for en uke siden. Men det store sjokket og den store bragden i kveld er at Sarpsborg reiser til Kroatia og vinner på bortebane! Et eventyr av en kveld for norsk fotball, og nå får vi noen fantastisk spennende torsdager de to neste ukene! Norsk fotball har fått juling av mange de siste årene, og mye av det har vært fortjent. Derfor må vi få lov til å feire litt på kvelder som denne, for de har det ikke vært mange av de siste årene, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– RBK har gode muligheter

Mens det venter tøff israelsk motstand for Sarpsborg 08, skal Molde ut mot den russiske storklubben Zenit - som tok seg videre etter et utrolig drama.