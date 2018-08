Mandag denne uken ble 34 år gamle Shanann Watts og døtrene Bella (4) og Celeste (3) fra Frederick, en småby nord for Denver i den amerikanske delstaten Colorado, meldt savnet av en venn av familien.

Nå opplyser etterforskerne at Shanann Watts, som også var gravid, er blitt funnet død, melder nyhetsbyrået Associated Press (AP).

I tillegg tror de lokale politimyndighetene at de vet hvor barna befinner seg. Også de skal være døde.

Funnene er blitt gjort etter at Shanann Watts ektemann, Chris Watts (33), ble pågrepet onsdag.

Funnet på arbeidsgivers eiendom

AP skriver at Chris Watts vil bli fremstilt for fengsling torsdag, men at det foreløpig ikke er blitt tatt ut noen siktelse. CNN skriver imidlertid at han skal ha blitt siktet for drap og og for å ha tuklet med fysiske bevis i saken.

På en pressekonferanse bekreftet direktør John Camper i Colorado Bureau of Investigation (CBI) at Shanann Watts ble funnet på et område tilhører selskapet Anadarko Petroleum Corporation, hvor Chris Watts tidligere har vært ansatt.

– Så forferdelig som resultatet er, vår rolle nå er å gjøre alt vi kan for å finne ut nøyaktig hva som skjedde, sa Camper.

Politimyndighetene har så langt ikke presentert noe motiv for drapene.

Ble intervjuet på TV

Chris Watts har tidligere latt seg intervjue av lokale medier i Denver \om familiemedlemmenes forsvinning. I intervjuet fortalte Chris Watts at han håpet at familien skulle komme trygt tilbake.

Han sa også at kona kom hjem fra jobb rundt klokken to om natten, etter at et fly hadde blitt forsinket. De to skal ha hatt en «følelsesladd samtale», før han dro på jobb noen timer senere. Da han kom hjem, var huset tomt. En familievenn hadde da forsøkt å få kontakt med Shanann Watts, men uten å lykkes.

– I går kveld hadde jeg på alle lysene i huset. Jeg håpet at jeg skulle bli overmannet av barna da jeg kom inn døra, men det skjedde ikke, har han sagt til den lokale tv-stasjonen KMGH-TV.

Shanann Watts flyttet til Colorado fra Nord-Carolina med ektemannen i 2012. Ifølge nyhetsbyrået AP har paret hatt økonomiske problemer, og de søkte om konkursbeskyttelse i 2015.