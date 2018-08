– Gutten er selvfølgelig veldig påvirket.

Det sier Ole Gunnar Solskjær om den voldtektstiltalte Molde-spilleren som denne uken har måttet møte i Romsdal tingrett.

Mandag faller dommen, og Solskjær innrømmer at det er noe som har gått inn på alle som er tilknyttet Molde.

– Klart det påvirker alle i klubben. Det påvirker alle i saken, og det er ikke en hyggelig sak å være i, verken for han eller den andre parten. Jeg merker veldig på spillerne at de har fulgt med. Det er domfellelse på mandag, og da har retten talt, sier Solskjær til TV 2.

– Hvordan har du skjermet spillerne?

– Jeg har ikke skjermet dem. Det er en alvorlig og tøff sak for alle involverte, men jeg trenger ikke skjerme spillere, sier Molde-manageren.

Solskjær ønsker ikke å spekulere i hva Molde kommer til å gjøre dersom den voldtektstiltalte spilleren blir dømt.

– Vi får vente til mandag, så kommentere det da, sier han.

Torsdag kveld ble det noe å juble for da Molde slo skotske Hibernians 3-0 i Europaliga-kvaliken.

Nå venter Zenit i playoffen for et Molde-lag som på tross av den utenomsportslige støyen har prestert svært godt den siste tiden.

– Vi prøver å tenke på det vi skal gjøre, så får de som er involvert ta seg av det. Vi kan ikke bruke så mye energi på det. Vi er profesjonelle og må bruke energien på det vi kan gjøre noe med. Vi er en sterk gruppe sånn sett, vi har fokus på det vi skal. Det er det som gjelder. I dag var det kampen. Det viser vi utpå der, at fokuset og den biten er der det skal være. Og det må det være, sier Vegard Forren til TV 2.

Han mener det ikke er stort annet spillerne i klubben kan gjøre.

– Det er ingen artig sak. Absolutt ikke. Men som sagt, vi kan ikke gjøre noe med dette. Vi får stole på de som holder på med dette, så får vi konsentrere oss om det vi kan gjøre, sier stopperen.

Dom i saken faller mandag 20. august.

– Det er ikke nok om dere tror ganske mye mer på det hun sier, dere må utelukke hans forklaring som den riktige hvis dere skal kunne konkludere med at han er skyldig. Enhver rimelig og fornuftig tvil skal komme tiltalte til gode, sa advokat Øyvind Panzer Iversen i sin prosedyre tirsdag.

Advokaten til den voldektstiltalte Molde-spilleren ba retten om frifinnelse, mens aktor ba om fire års fengsel.

– Fornærmedes forklaring går igjen som den samme. Det er den samme historien hun forteller til venner, til overgrepsmottaket, til politiet og til retten. I tillegg er lydopptaket et avgjørende bevis, et nåtidsbevis, på hvordan hendelsen blir oppfattet der og da. Det er sjeldent vi har så sterke bevis, og det er viktig at retten ser og legger vekt på. Hun sier allerede i lydopptaket rett etter hendelsen at hun skal til doktoren i morgen. Han nekter for å ha ligget henne, «jeg hadde ikke sex med deg». Men når hun nevner doktoren vet han at det kan komme DNA-bevis. Og det kommer, hans DNA er funnet på trusa hennes og innsiden av skrittet, sa aktor Ingvild Thorn Norheim i sin prosedyre.