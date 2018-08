Per Sandberg har kalt TV 2s journalistikk løgnaktig, og at han reagerer kraftig på hele TV 2s dekning av saken. Jeg har bedt ham om å fortelle hva han mener er løgn. Hva er det TV 2 har publisert som gjør at han mener vi «nærmest har henrettet» hans kjæreste Bahareh Letnes?

I dag har jeg snakket med Per Sandberg, og han sier at han akkurat nå ønsker å vise til faktafeil i et direkteintervju TV 2 Nyhetskanalen gjorde med Siv Jensen tirsdag 7. august. Han sier det vil komme mer etterhvert.

Per Sandberg tok kontakt med TV 2 allerede samme dag intervjuet ble sendt, og påpekte feil. Vi redigerte ut punktene han reagerte på, og publiserte en ny versjon på TV2.no. Beklageligvis har begge versjonene vært tilgjengelig i etterkant, derfor velger vi i dag å publisere en rettelse på TV2.no.

I en hektisk hverdag på direktesendt TV, kan det skje feil og våre journalister kan komme i skade for å stille spørsmål der ikke alle fakta er på plass. Det er ingen unnskyldning, men en forklaring. Som alle andre norske medier jobber TV 2 knallhardt for å få alt riktig i en sak, også mindre detaljer. Det er i alles interesse. Men det er langt fra slurv - til med overlegg å si noe man vet ikke er sant. Å sammenligne feilaktige opplysninger med løgn bidrar til å forringe den offentlige debatten.

Jeg mener TV 2 har laget solid journalistikk i denne saken. Saken dreier seg først og fremst om Sandbergs brudd på sikkerhetsreglene. Det er der vår oppmerksomhet har ligget og fortsatt ligger.

Vi venter fortsatt på å få informasjon om hva som er løgnaktig i vår dekning.

TV 2 retter og beklager herved faktafeilene under:

1: I intervjuet sier TV 2 at Sandberg og Letnes har deltatt i feiringen av den iranske revolusjonen i ambassaden i mars. Her blander TV 2 dato. På skjermen (samtidig) vises det til et Instagram-bilde av Sandberg og Letnes, som deltar på en feiring av persisk nyttår (i mars) i den iranske ambassaden. Den iranske revolusjonen derimot, ble feiret på Akershus festning.

Nærings- og fiskeridepartementet uttalte til Filter Nyheter at Sandberg takket ja til det han selv har referert til som Irans nasjonaldag. Letnes var også tilstede, ifølge departementet. Nasjonaldagen i Iran markerer slutten på den islamske revolusjonen og ble feiret i februar.

2: TV 2 sier at den iranske ambassaden har brukt bilder av Sandberg «på første rad på sine sider». Dette er ikke riktig. Sandberg har informert TV 2 om at ambassaden sendte bildene internt til ca 180 personer, og at de dermed ikke ble publisert på internett.

Sandberg opplyser også til TV 2 at han selv sto, og ikke satt, under hele arrangementet.

3: I et spørsmål legger TV 2 som premiss at Sandberg (og Letnes) bagatelliserer bruken av Sharia. Dette blir tilbakevist på det sterkeste av Siv Jensen i intervjuet. TV 2 har ikke grunnlag for å si at Sandberg skal ha sagt noe som bagatelliserer bruken av Sharia.

Vi har valgt å la intervjuet ligge publisert, men med rettelser.

Når dette er rettet og beklaget, er det viktig for meg å understreke at jeg som nyhetsredaktør stiller meg fullt bak TV 2 og våre mange, dyktige journalisters dekning av denne krevende saken. Det har de siste ukene blitt publisert en rekke artikler, intervjuer og kommentarer om saken. I tillegg Per Sandbergs eget pressemøte i regi av et PR-byrå, som vi sendte i sin helhet. PST er heller ikke ferdig med sine undersøkelser, og TV 2 vil opprettholde dekningen av sakens kjerne: Hvordan er norsk statsråds ferietur til Iran kan ha påvirket Norges sikkerhet.

Vi kommer helt sikkert til å begå feil fremover i dekningen av denne eller andre saker. Ingen redaktør kan gi noen garanti for det motsatte. Men jeg kan garantere at ingen av TV 2s journalister lyver, eller har noen interesse av å få frem noe annet enn det befolkningen har krav på, nemlig sannheten.

