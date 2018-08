Etter å ha tapt 0-4 borte mot Dinamo Minsk var det ingen enkelt oppgave som ventet Zenit torsdag kveld, men etter et utrolig drama med røde kort og ekstraomganger er russerne klare for playoff.

Der møter de Molde, som slo Hibs 3-0 hjemme.

Håpet ble tenkt for Zenit da Leandro Paredes ordnet 1-0 etter 22 minutters spill, men ikke før etter 66 minutter kom scoring nummer to ved Christian Noboa.

Det så likevel blytungt ut for vertene, for med 18 minutter igjen av ordinær tid pådro målscorer Paredes seg sitt andre gule kort for kvelden og måtte tusle i garderoben.

Men et Zenit-lag med ti mann ga ikke opp, og med et kvarter igjen sørget VM-helten Artjom Dziuba for at russerne bare var ett mål unna.

Fire minutter senere dukket samme mann opp på nytt, og med 4-0 etter ordinær tid var det duket for ekstraomganger.

Det ble det også en dramatikk av en annen verden, for ni minutter ut i den første ekstraomgangen var det Dinamo Minsk Seidu Yahaya som scoret. Dermed var alt snudd på hodet.

Men Zenits ti mann ga ikke opp, og fem minutter ut i andre ekstraomgang sørgert Sebastian Driussi for 5-1.

Seks minutter senere fikk Zenit straffe, og Dziuba fullførte sitt hat-trick.

Nå var det gjestene som måtte jage scoring, men i stedet ble gult kort nummer to og marsjordre for Maksim Shvyatsow.

På overtid i ekstraomgangene scoret så Róbert Mak to Zenit-mål til, og dermed ble det 8-1-seier til russerne.

Zenit er videre med 8-5-seier sammenlagt, og møter dermed Molde i kampen om en plass i Europaligaens gruppespill.