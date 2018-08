Rosenborg – Cork 3-0 (5-0)

Med 3-0-seier er Rosenborg videre til Europa League-playoff med 5-0 sammenlagt. Der venter det makedonske laget Shkendija.

Se høydepunktene øverst

– Vi gjorde det vi måtte i dag. Vinne kampen og score noen mål. Vi ga ikke bort så mange sjanser heller. Vi kunne gjort det bedre, men jeg er fornøyd, sier Rosenborg-trener Rini Coolen til TV 2 etter kampen.

Coolens mannskap hadde ingen problemer med å ta seg av det irske laget, og hadde full kontroll fra start til slutt på Lerkendal.

– Dette har vært meget, meget solid. En stor opptur for et Rosenborg-lag det har vært en del støy rundt i sommer, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Gutta jobbet hardt for seieren, og holdt fokus hele kampen. Det er ting vi kan forbedre, men jeg er veldig stolt av dem, sier Coolen.

Besim Serbecic sendte Rosenborg i føringen etter 26 minutter, før Alexander Søderlund doblet ledelsen åtte minutter senere. I andre omgang satte Anders Trondsen inn 3-0, som ble sluttresultatet.

Strålende utgangspunkt

Rosenborg vant 2-0 borte mot Cork, og hadde et strålende utgangspunkt før returmøtet på eget gress.

Etter 25 minutter sendte Besim Serbecic Rosenborg i ledelsen. Etter en svak inngripen av Cork-keeperen havnet ballen i beina til midtstopperen inne i feltet. På første touch fikk han satt ballen i mål, i sin første kamp fra start på Lerkendal.

– For et øyeblikk for 20-åringen!, utbrøt TV 2s kommentator Kasper Wikestad.

Og bedre skulle det bli for hjemmelaget.

Etter 34 minutter doblet Alexander Søderlund ledelsen. Anders Trondsen gjorde et godt forarbeid, og serverte spissen foran mål.

2-0 sto seg til pause, og Rosenborg ledet 4-0 sammenlagt. Den andre omgangen ble dermed en transportetappe.

Praktangrep

Og etter 57 minutter vartet Rosenborg opp med strålende angrepsspill foran egne supportere. Meling fant Nicklas Bendtner, som igjen fant Trondsen med et lekkert touch. Mannen som hadde målgivende på 2-0 klinket ballen mellom beina på keeper fra skrått hold.

Flere mål ble det ikke, og Rosenborg tok seg enkelt videre med 3-0. I playoff venter makedonske Shkendija.

– Der kommer Rosenborg til å være klare favoritter, mener Mathisen.

Også Sarpsborg 08 tok seg videre til playoff, etter en råsterk borteseier mot Rijeka i Kroatia. Nå venter Maccabi Tel Aviv i siste hinder på vei til Europa League-gruppespill.

Tidligere torsdag tok også Molde seg videre etter 3-0-seier mot Hibernian. I playoff venter Zenit St. Petersburg.