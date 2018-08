Her jubler fotballstjernen for beslutningen som splitter tennisverden

En dramatisk forandring av den tradisjonsrike tennisturneringen Davis Cup deler tennisfamilien i to.



Fra og med neste år skal Davis Cup ikke lenger være spredt gjennom hele året, men i stedet avgjøres i løpet av en uke i november.

– En veldig bra beslutning for tennissporten i allmennhet og Sverige spesielt, uttaler generalsekretæren i Sveriges tennisforbund, Christer Sjöö.

Den australske tennislegenden Pat Cash er langt fra enig.

– En trist dag for herretennisen, sukker Cash på Twitter.

Davis Cup har blitt arrangert helt siden 1900. 16 nasjoner har gjort opp om seieren gjennom hele kalenderåret. Nå skal i stedet 18 land kjempe om Davis Cup-trofeet i løpet av en ukelang turnering.

Cash vant Davis Cup med Australia både i 1983 og 1986.

– De lurer seg selv om at de tror at toppspillerne kommer til å delta i en 18-nasjonersturnering mot slutten av sesongen, mener Cash.

Piqué-jubel

Det var under et møte i Orlando, Florida at endringene ble stemt gjennom.

Blant de som jublet høyest da beslutningen ble tatt var Barcelona-stjernen Gerard Piqué. Han hadde fått tillatelse fra Barcelona til å reise til USA for delta, ettersom han er grunnlegger av investeringsselskapet Kosmos, som har inngått et partnerskap med det internasjonale tennisforbundet.

Avtalen strekker seg over 25 år, og skal være verdt vanvittige 25 milliarder kroner.

Garanterer lys framtid

Tidligere har den tyske tennistoppen Dirk Hordorff advart mot at endringen vil «drepe Davis Cup».

Lleyton Hewitt, australsk Davis Cup-kaptein, mener forandringen utelukkende handler om penger. Han er kritisk til at den nye konkurranseformen fraviker tradisjonene.

De som vil modernisere turneringen har brukt argumenter som at Davis Cup har mistet mye glansen de siste året og påpekt at flere stjernespillere har takket nei til spill, spesielt i de første rundene.

Det internasjonale tennisforbundets sjef, David Haggerty, er positiv til reformen. Han omtaler endringene «som nøkkelen til å sikre at både forbundet og medlemsnasjonene kan garantere en lys framtid for sporten».

Svart dag

Reaksjonene har ikke uteblitt: